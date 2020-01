El espíritu de Queen en el Palacio de Congresos de Málaga

El tributo a la mítica banda inglesa pisa este viernes el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para hacer disfrutar a sus asistentes de temas históricos como "We are the Champions" o "Bohemian Rapsody", en un espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas, protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, Piero Venery, que desde Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena. Viernes 3 de enero, a las 22 horas. Precio: 35 euros.