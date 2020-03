Planes para un fin de semana en casa por el coronavirus

Toca pensar en no salir mucho a la calle. La crisis del coronavirus, con el riesgo de contagio latente, ha aconsejado la suspensión en cascada de numerosos eventos de ocio, culturales y ciudadanos. Ni el Teatro Cervantes, ni las salas de conciertos ni las cofradías mantienen sus agendas para este fin de semana. Para muchos significará estar en casa más tiempo del habitual y hay que buscar opciones. Aquí os proponemos unas cuantas opciones que no necesitan más que estar tranquilos y no salir a la calle.



HBO

'Los visitantes' es una miniserie de drama sobrenatural y terror basada en la novela de Stephen King que se estrenó el pasado 12 de enero y que sigue la investigación que lleva a cabo un policía con experiencia y un investigador poco ortodoxo sobre la desaparición de un niño mientras que una fuerza sobrenatural se abre camino en el caso.

'Chernobyl' es la miniserie que refleja el desastre nuclear de abril de 1986 sucedido en Ucrania y que cuenta las historias tanto de quienes la causaron, como de los afectados.

El documental 'Stolen Daughters' cuenta la historia de 276 estudiantes que fueron secuestradas en 2014 por el movimiento islámico Boko Haram, como estuvieron cautivas durante tres años y muestra en propia voz de Margret Yama y Hannatu Stephens, (dos de las chicas que recobraron su libertad) cómo deben adaptarse a sus vidas después de haber sufrido un traumático cautiverio.

'Los Espookys' es una comedia que refleja la vida de unos jóvenes en la ciudad de México que convierten su amor por el horror en un negocio peculiar.



Netflix

'La maldición de Hill House' que narra la historia de unos hermanos que crecieron en una casa que años más tarde se convertiría en la casa embrujada más famosa del país y las consecuencias de esto en su vida de adultos.

Aprovechando el estreno de su tercera temporada mañana, 13 de marzo, 'Élite' se adentra en los dramas adolescentes, y las diferencias en el estilo de vida entre la clase alta y baja y los valores que estas tienen.

'Drácula' muestra desde sus orígenes en Europa del Este hasta sus batallas con los descendientes de Van Helsing y más allá. La leyenda del Conde Drácula se transforma con nuevos cuentos que dan cuerpo a los sangrientos crímenes del vampiro y sacan a la luz su vulnerabilidad.

Y para los más jóvenes o aquellos que aún no las hayan visto, en Netflix también podrán encontrar series tan famosas como 'Friends', 'Glee' o 'Cómo conocí a vuestra madre'.



Amazon

'The boys' muestra un mundo donde a algunos superhéroes se les sube la fama a la cabeza, enloquecen, pasan a ser corruptos y usan su status para promoverse aun más, lo que puede poner en riesgo a la propia población. Pensando en ello, un equipo de humanos sin poderes se unen para combatirlos.

'La rueda del tiempo' está basada en las novelas de fantasía de Robert Jordan. La historia se desarrolla bajo el sistema social y cultural del siglo XVII. La Época de la locura ha llegado por la contaminación de una parte de la fuente dejando un mundo arruinado y desorganizado en su forma de vida.

'Hanna' sigue el viaje de una joven extraordinaria, Hanna, mientras evade la incansable búsqueda de una agente de la CIA tratando de descubrir la verdad detrás de quién es ella.



Libros para leer en un fin de semana

'La chica de nieve' de Javier Castillo es el thriller perfecto que cambia las reglas del género un juego de espejos y un oscuro viaje a las entrañas del periodismo.

'La madre de Frankestein' de Almudena Grandes narra la historia de Germán Velázquez vuelve a España después de la guerra para trabajar en un hospital psiquiátrico para mujeres. Allí se encontrará con Aurora Rodríguez, una paciente paranoica y parricida.

'El paciente' de Juan Gómez Jurado cuenta como un prestigioso neurocirujano se enfrenta a una terrible encrucijada: si su próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia morirá a manos de un psicópata.

'La última cripta' de Fernándo Gamboa es una novela en la que los más aventureros siguen a Ulises Vidal en su búsqueda por todo el mundo del tesoro perdido de los templarios. Inspirado en las propias experiencias del autor.

Uno de los fenómenos editoriales de los últimos años tiene un nombre propio: Juan Gómez Jurado. Sus novelas 'Reina Roja' y 'Loba negra' son adictivas y se leen rápido.



Juegos de mesa familiares

Un buen pasatiempo son los juegos de mesa tradicionales para toda la familia como el Trivial, las cartas del Uno, el Monopoly, el parchís, Tabú o Party&Co para los más jóvenes. Otra opción es Catan, juego adictivo y que permite pasar muchas horas de diversión. Se trata de un juego que aúna la estrategia, la astucia y la capacidad para negociar y en el que los jugadores tratan de colonizar una isla.