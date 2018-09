Abierto 24 horas

Hay dos grandes casas que no cierran sus emisiones ni un segundo, es decir, 24 horas al día todos los días de la semana. No ocurren grandes hechos, nada relevante. ¿Pero y si ocurriera y yo, supuesto espectador enganchado, me lo pierdo? Uff, quita, quita, no quiero pensarlo. Mira que si en esos minutos de despiste va El Koala e, inspirado en el corral, va y escribe otra letra a su altura. Y si, por casualidad, dios no lo quiera, quito un minuto los ojos de la tableta, del ordenador, del móvil, de la tele, y decide Darek, el ex maromo de Ana Obregón, que lo cató como una leona cata un manjar silvestre bañado del rocío de la noche, decide Darek quitarse el chándal apretado y dejar el culo al aire, un culo pétreo, fornido, un culo de majestuosa seda que ilumina la pantalla como la lleva a negro la horrible visión del traste pelado de Aramís Fuester. En fin, no quiero pensar que un seguidor incansable de Gran Hermano VIP se retire unos instantes a su propio váter y en ese preciso momento le dé a Isabel Pantoja por llamar a Telecinco desgarrada por la expulsión de su hija, la mema. Claro que este despendole no podía ocurrir hace unas semanas, cuando Telecinco era para la Panto el demonio, el ascua que no puedes coger, la mierda de perro que todo lo contamina, la peor enemiga de la gran folclórica expresidiaria. Ahora le ha tomado el gustillo y llama a Telecinco como el que llama a los de la pizza para que te acerquen la más grande de cuatro quesos. Así que ya saben, si no tienen bastante con la ración de caca que la cadena expele a diario en su programación habitual, hay un canal que vigila las 24 horas a los habitantes para no perder detalle. TVE ha hecho lo propio con los suyos, con los encerrados por amor al arte. Y ahí está el canal 24 horas por ver si los nenes y nenas de Operación Triunfo componen una canción y el mundo está en otra cosa. ¿Y si alguno de ellos –lo siento, no conozco a ninguno, no sé ningún nombre, no quiero saberlo porque sé que lo olvidaré al instante– echa unas lágrimas diciendo que aunque no gane, «ya he ganado por estar donde estoy»? Qué aburrimiento, dios.

Canal Trena



Viendo las ocurrencias tan monas que tiene Ana Rosa Quintana propongo que también ella cree un canal 24 horas por si, como en Gran Hermano VIP, pudiera levantarse la liebre de la maravilla y sus seguidores se perdieran las brillantes ideas de la dama de la mañana. Lo hizo el otro día. Como el precio del recibo de la electricidad sube hasta la amenaza –seguro que el gran Ánsar ha olvidado que fue él quien privatizó la empresa pública, que desde entonces ha subido el recibo de la luz un 80%, y que cuando se largó de La Moncloa fue a dar con su melena al consejo de administración de Endesa por 200.000 euros al año como pago de su traición al pueblo esss-pañol–, pues eso, que Ana Rosa introdujo en su mesa política el asunto de la luz dejando el plató en tinieblas y así poder decir, «oye, ¿qué ha pasado, habéis apagado la luz, nos la han cortado, no habéis pagado el recibo?» Esta mujer es un crack. Necesita un canal 24 horas para no perdernos alguno de sus repentes. Y con Andréu, ¿qué hacemos con Andréu Buenafuente? Al canal del menda este sí que me apuntaba yo. Está en #0, pero está que se sale, y además de Late motiv necesita otra ventana para derramar como un semental sus ideas. Oye, decía la otra noche, hay una leyenda urbana por la que si dices tres veces la palabra máster, y ya lo he dicho dos veces, aparece el director de diario.es, Ignacio Escolar. Y apareció. Vino a demostrar que Buenafuente sí tiene algún título por haber estudiado, y eso que tienen mucho curro investigando a políticos. Luego habló del gran líder Albert Rivera, al que le aparecen y desaparecen títulos como ministros y ministras bajo sospecha al gobierno de Pedro Sánchez, claro que nada es comparable con lo que haría desde el trullo la rata de cloaca José Manuel Villarejo, excomisario que con un Canal Trena 24 horas chantajearía hasta a Epi y Blas por conversaciones grabadas donde se les escucha decir que el guionista de Barrio Sésamo es homófobo por negar su amor. Si el chorreo sigue así con los ministros y ministras, a Sánchez le va a pasar como al currículo de Rivera, que «como siga recortándolo le va a salir la EGB a devolver».

Santa Rosa María



Y llego a la más, a la que sólo admiración y respeto me provoca, a la que ha elevado a categoría de soplo y dignidad recuperada a RTVE por unas palabras, una actitud y una energía que ha dejado a los políticos con el culo al aire. Claro que hablo de Rosa María Mateo, que ocupó espacio esta semana en las principales cadenas y magacines, incluso en el Telediario de La 1, lo nunca visto. La administradora única de la Corporación, ya la habrán visto y oído, mirando a sus señorías por encima de sus gafitas, los puso firmes y los dejó mudos. Si alguien tiene la altura moral de decir delante de los prebostes de la patria que «sólo les importa la televisión pública cuando la pueden controlar» yo, por esta santa, ma-to. Y pongo al cínico portavoz del PP, don Ramón Moreno, a barrer el suelo que pisa la señora. «RTVE no es ningún juguete que podamos manipular a nuestro antojo, ese tiempo espero que no vuelva más», también dijo Rosa María en la comisión mixta Congreso-Senado. Para el pelanas Moreno, de la nueva escuela del PP que alimenta la mentira como forma de borrar el pasado, escuela Aznar a la que ahora se abraza con fruición de perro en celo Pablo Casado, «los informativos de TVE han dejado de ser objetivos, plurales e independientes». No se le turbó la voz. No se le cayó la cara a pedazos. Este cachondo es tan exagerado, rancio y estulto que cuando habla, habla de su ignorancia. Que forme dúo con Isa Pantoja, se ponga un lazo en el culo, y entre a Operación Triunfo 24 horas por la puerta grande. Aquí tiene un seguidor. Pero no nos crea imbéciles. Y escuche a Rosa María. Toma Moreno, toma Moreno.