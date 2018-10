El Ministerio de Cultura frena el proyecto de la Biblioteca en San Agustín

El Ministerio de Cultura ha puesto freno al proyecto de conversión del antiguo colegio y convento de San Agustín en Biblioteca Pública Provincial por las dudas sobre la idoneidad del proyecto arquitectónico de 2008. Fuentes oficiales del ministerio informaron ayer a La Opinión de que el próximo lunes el director general de Bellas Artes, Ramón Fernández-Baca, visitará el edificio de la calle San Agustín, que cuenta protección arquitectónica integral, para evaluar el camino a tomar. Además, estas fuentes reconocen las complicaciones ante los restos encontrados en la primera cata arqueológica, cuando además a finales de agosto se autorizó la segunda.

Las fuentes aseguran que lo que el Ministerio de Cultura defiende es que el proyecto «tiene que ser compatible con la conservación y protección del edificio». Por contra, el proyecto en vigor, redactado por AEPO, S.A y los arquitectos José Manuel Barrio Losada y Juan Antonio Heras La Calle, contempla varias demoliciones que sólo dejarían intacta la fachada principal de la calle San Agustín y el primer patio, además de añadir tres plantas a la fachada trasera de la calle Pedro de Toledo, que habría que rehacer.

Pese a que el proyecto ha tenido el visto bueno de la comisión provincial de patrimonio, ha levantado la alarma entre colectivos de Málaga en defensa del Patrimonio, que en las últimas dos semanas han recogido 1.500 firmas en internet contra el plan. Asociaciones como Málaga Monumental, Salvemos Málaga, Torre Vigía y Edifeicios, además de recoger firmas para reclamar la anulación del proyecto del Ministerio de Cultura, han enviado un escrito a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en el que alertan de que el antiguo convento y colegio de San Agustín cuenta con protección arquitectónica integral en el actual PGOU, lo que en teoría obligaría a conservarlo «íntegramente».

Sin embargo, señala este escrito, según el proyecto promovido por el Ministerio de Cultura se elimina el zócalo de azulejos, herrajes de balcones, carpinterías, puertas y suelo original del patio principal; se demuele la escalera principal para construirla de nuevo en otro tamaño y disposición; la fachada trasera también se derriba para rehacerla y además pasa de cuatro a siete plantas. Por último, se instalan sendas cubiertas en los dos patios del edificio con un diseño «tan llamativo que afecta de forma negativa a la imagen del conjunto histórico», destaca el escrito. El documento también llama la atención sobre que el proyecto, pese a actuar en un edificio con protección integral, no realiza una lista de elementos de valor del inmueble.

«Lo único que no derriban es la fachada principal y el patio primero, pero no respetan ninguno de los dos patios, sólo su estructura y las arcadas como concepto», señalaba el pasado martes Anton Ozomek, de Edifeicios. Este experto en Urbanismo reclama, además de la anulación del plan actual, «un nuevo concurso de ideas que sea cien por cien respetuoso con la legalidad vigente». En este sentido, Ozomek recalcó que al contar el antiguo convento con protección arquitectónica integral «debe ser conservado íntegramente: sólo se puede restaurar, no se puede rehabilitar ni renovar, y según el proyecto van a demoler todo un sector y a eliminar elementos originales».

El representante de Edifeicios también criticó la intención de añadir tres plantas a la fachada que da a la calle Pedro de Toledo, que a su vez sería rehecha. «Volvemos a lo mismo, a esa perversa interpretación que hacen de la ley, porque las obras en el Centro Histórico tienen que respetar el contexto y en lugar de tener en cuenta la iglesia de San Agustín, tiene en cuenta el edificio de los años 60 que hay al otro lado (el que albergó la editorial Plaza y Janés)», explicó.

Ozomek abogó por un nuevo concurso de ideas pero con vistas a otros usos para San Agustín, pues en su opinión, la biblioteca debería instalarse en el antiguo convento de la Trinidad, «para que esa zona de Málaga tenga su núcleo de importancia como lo tiene la Tabacalera».