Esperanza Aguirre abandona un plató de Telemadrid al grito de "sois anti-PP"

Esperanza Aguirre ha protagonizado uno de los momentos más icónicos de la mañana. La expresidenta de la Comunidad de Madrid acudió al plató del programa de Telemadrid 'Buenos días' para hablar de la actualidad más inmediata, pero acabó marchándose con un contundente "sois anti-PP" tras ser preguntada por José María Aznar, el Máster de Pablo Casado, el ingreso en prisión de Rodrigo Rato y la dimisión de Mariano Rajoy, entre muchas otras cosas.

Aguirre estaba siendo entrevistada por Verónica Sanz cuando, cansada de ser preguntada por sucesos protagonizados por miembros del Partido Popular, la política se ha hartado y le ha espetado: "¿Pero hemos venido a hablar de actualidad o a hablar de Aznar y Rajoy y del pasado? Sólo me pregunta por cuestiones que puedan molestar al PP, parece usted podemita. Pregúnteme por lo que están haciendo Sánchez o Podemos, que están el Gobierno".

Pero la exdirigente del PP no se ha quedado ahí. Aguirre ha criticado la línea editorial de Telemadrid, controlada por Podemos y el PSOE: "Coja usted la escaleta de sus temas y luego mira las portadas de los medios de comunicación. En ningún sitio sacan todo lo que me ha sacado usted hoy aquí porque no es actualidad".

Verónica Sanz y Esperanza Aguirre. Telemadrid

Para rematar, antes de abandonar el plató, quiso recalcar que "en este programa la escaleta es anti-PP". "Lamento haber caído en la invitación del programa, pero me escriben unos mensajes tan cariñosos que al final caigo y vengo. En cualquier caso, me divierte el combate. Me pone", confiesa.