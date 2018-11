El equipo de gobierno de Alhaurín recurrirá la sentencia de la moción de censura

La alcaldesa del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, ha asegurado que el equipo de gobierno va a recurrir en apelación la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga en la que estima el recurso presentado por la oposición en el Ayuntamiento contra el acto de levantar la sesión plenaria en la que se debía debatir una moción de censura, acordando que se vote.

En rueda de prensa este miércoles, la regidora ha manifestado que se recurrirá dicho fallo judicial: "Estamos estudiando el recurso y vamos a defender nuestros derechos mientras legalmente podamos. Tenemos posibilidad de recurrirla en apelación, es un derecho que nos asiste y podemos ejercerlo".

El pleno para debatir la moción de censura se celebró el 25 de enero de 2017 pero no se llegó a votar ni a debatir porque la sesión plenaria se desarrolló desde el principio con desacuerdo entre los distintos partidos sobre la formación de la mesa de edad, levantando el concejal Francisco Guerrero la sesión y dándola por concluida.

Sobre la petición de la oposición, formada por PSOE, Asalh, IU y la edil no adscrita María Francisca Fernández --exintegrante del PP--, de que convoque ya el pleno para votar esta moción, la regidora alhaurina ha señalado que se convocará cuando tengan "las garantías legales" para ello.

Así, ha recordado que tanto el equipo de gobierno como la oposición han planteado una aclaración a la sentencia; en su caso sobre el artículo 197 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), a la que ha aludido en varios momentos de su intervención.

Ledesma ha recordado que "nunca" han dicho que la moción de censura "sea ilegal". Es más, ha recordado que en el año 2000 ellos llegaron de esa manera a la Alcaldía. Sin embargo, ha añadido que el pasado año "no se vulneró en ningún momento la legalidad": "Teníamos informes claros y contundentes de la universidad, de la secretaria municipal y de técnicos expertos".

También, ha continuado la alcaldesa, la Fiscalía "informó a favor del equipo de gobierno pero el juez ha estimado el recurso de la oposición", aunque la sentencia no es firme y, por tanto, se puede recurrir, algo que hará el equipo de gobierno pese a que la oposición le ha pedido que no lo haga.

"Defenderemos nuestros derechos mientras podamos"

"No es bueno privar a nadie de la tutela judicial efectiva. Es propio de otros regímenes y privar a alguien de los derechos que le asisten es algo muy preocupante. Me pregunto si esa es la forma en la que van a gobernar Alhaurín el Grande, privando al Ayuntamiento y a los ciudadanos de sus derechos, denunciando contratos de trabajadores, denunciando a particulares. Me preocupa la situación", ha manifestado Ledesma.

Así, ha reiterado que el equipo de gobierno "defenderá sus derechos mientras pueda hacerlo". "Nunca nos planteamos instarlos --a la oposición-- a que no recurriesen, dicen ahora que no lo hagamos para ahorrar dinero al pueblo pero que no lo hubieran llevado ellos al juzgado. Vamos a defender nuestros derechos y no debemos pedir a nadie que renuncie a ello", ha sostenido.

Ledesma ha recordado el apoyo del PP -partido del que salió pero al que ha vuelto y por el cual será candidata en las elecciones municipales de 2019- a Por Alhaurín para que fuera alcaldesa en 2016, "un acuerdo en el que estuvo la señora Fernández", la hoy edil no adscrita, a la que ha preguntado "qué intereses tiene".

"Once meses después de aquello se presenta una moción de censura firmada por los tres grupos de la izquierda y la edil del PP en contra de las directrices de su partido, que la expulsó y a día de hoy no sé por qué rompió el acuerdo entre Por Alhaurín y el PP", ha considerado, añadiendo que a los once concejales que suscribieron la moción "sólo les mueven las ansias de llegar al poder sin ganar las elecciones y de quitar a este equipo de gobierno".