El cese de Itziar Castro de ´OT´ y otros despidos fulminantes en televisión

El pasado 31 de octubre saltaba la bomba en 'Operación Triunfo'. La popular actriz Itziar Castro abandonaba la Academia tras ser despedida de forma fulminante por la dirección del programa. La decisión, totalmente inesperada, ha hecho correr ríos de tinta, sobre todo después que de que la propia afectada expresase su sorpresa por su despido. En un comunicado, la profesora de interpretación de 'OT' se mostró totalmente sorprendida por un cese que ha aclarado que los responsables del espacio de TVE han tomado "de forma unilateral" y "precipitada".





Despidos más allá de nuestras fronteras

En los últimos años han sido muchos los profesionales de la televisión que han visto como de la noche a la noche a la mañana perdían su trabajo por culpa de un despido fulminante.El despido más reciente lo ha protagonizado el, espacio que conducía hasta ahora en Telemadrid. Santi Acosta ha sido apartado de forma definitiva del programa, después de que el pasado mes de mayo participara en un acto de Ciudadanos en la capital española sin que el parecer pidiera permiso ni informara a la cadena pública autonómica.Esto fue lo que le ocurrió el año 2015 a Loles León. La actriz participaba como tertuliana en el programa de TVEpero se quedó "a cuadros" después de que la dirección del espacio le comunicara su despido. El motivo, al parecer, fue haber aparecido en antena con un lazo naranja en apoyo a los trabajadores de la cadena que protestaban contra los recortes en el ente público.También en 2015, el por entonces presentador de, Jesús Cintora, vivió una experiencia amarga cuando Mediaset le cesó, en un despido que varias fuentes atribuyeron a presiones políticas del Gobierno y del PP por llevar una línea editorial muy crítica con su gestión.También en 2015 elRamón Fuentes fue despedido de forma fulminante. En esta ocasión, el detonante fue el supuesto rendimiento que el reportero habría sacado de su trabajo en Telecinco para beneficio de la productora de deportes de la que figuraba como accionista.Un año antes, en 2014, Hilario Pino vivió una situación parecida. El popular presentador vio como Cuatro le despedía de sus. De forma oficial, la cadena de Mediaset justificó la decisión por la voluntad del periodista de iniciar una nueva etapa. No obstante, otras fuentes apuntaron que el motivo último fue la decisión de Pino de informar sobre unos abucheos a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una visita a Lima.El periodista fue también destituido en 2014 comode los fines de semana, después de que José Antonio Álvarez Gudín se hiciera cargo de los Servicios Informativos y José Antonio Sánchez asumiera la presidencia de RTVE. Días después de su cese, Nolis hizo pública su homosexualidad publicando una foto en Twitter junto a su marido.En 2012, Fran Llorente, actual director de Proyectos y Estrategia de RTVE, fue despedido del cargo que ocupaba como. El histórico periodista fue destituido coincidiendo con la llegada al Gobierno del PP ya la presidencia del ente público de Leopoldo González-Echenique.El cambio de Gobierno también tuvo consecuencias para la actual presentadora de El Objetivo en laSexta. En 2012, la periodista y presentadora fue despedida como responsable deen una decisión cuyas motivaciones ella explicó de forma rotunda: "Digan lo que digan, sé que me cesan por hacer periodismo".En 2013 Telecinco anunció por sorpresa su decisión de prescindir de Lara Álvarez y Marco Rocha en ely sustituirlos por Nico Abad y Melissa Jiménez. La decisión resultó todavía más sorprendente porque se produjo a solo un mes del inicio del campeonato.En cualquier caso, España no es el único país en el que los despidos fulminantes de personajes televisivos están en el orden del día. Más allá de nuestras fronteras han sido también muchos otros los presentadores que han vivido en sus propias carnes una experiencia similar.Por ejemploque fue despedido de forma fulminante tras protagonizar un videoclip en el que interpretaba a un homosexual que tenía sexo con un cura dentro de una iglesia. A la presentadora italiana Paola Saluzzi tampoco le duró mucho el trabajo en la televisión privada Sky después de publicar en su Twitter un mensaje con insultos a Fernando Alonso. "Alonso @ScuderiaFerrari ha recuperado la memoria y se ha acordado de cuánto es de #arrogante #envidioso #pezzodiimbecille (pedazo de imbécil)".En el caso dea finales de los años 90, su despido estuvo motivado por un inoportuno ataque de risa. Mientras entrevistaba a varias personas que habían sufrido accidentes que les habían provocado tetraplejia, Hartman se empezó a reír de repente sin poder parar, ante la mirada atónita de los telespectadores. Al día siguiente, el presentador ya no acudió a su trabajo.Por su parte, la, perdió su trabajo tras comparar a la por entonces primera dama norteamericana, Michelle Obama, con un mono. "Parece del elenco de 'El planeta de los simios'", manifestó.