Usar el móvil al volante se penalizará con 6 puntos en 2019

La Dirección General de Tráfico (DGT) propone aumentar la pérdida de puntos del carné por utilizar el móvil al volante. En concreto, pretende quitar 6 puntos por utilizar el móvil al volante, equiparando así este comportamiento al consumo de alcohol o drogas, que también se penarían con 6 puntos menos. Así se desprende del borrador del anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley de Tráfico –que se prevé que entre en vigor en 2019–, que fija la pérdida de 6 puntos por usar el móvil durante la conducción y no de 3 como actualmente.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en septiembre que se perseguiría esta acción aumentando la retirada de puntos pero no llegó a fijar esta sanción, señalando que la propuesta de la DGT oscilaba entre los 4 o 6 puntos de retirada. En concreto, se retirarían 6 puntos por «utilizar, sosteniendo o sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil conduciendo, conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a la anterior, o conducir utilizando manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación».

Así, este comportamiento supondría perder los mismos puntos que conducir con presencia de drogas en el organismo, superando la tasa máxima de alcohol permitida, conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido, participar en carreras o competiciones no autorizadas o utilizar mecanismos de detección de radares.

«De esta forma, estas infracciones quedan claramente identificadas como los comportamientos más reprochables en materia de seguridad vial, y el mensaje a los conductores es nítido en este sentido», señala el borrador, que destaca que los cambios se centran en aquellos comportamientos que los expertos identifican como «los más peligrosos en la actualidad».

La reforma se centra también en el aumento en el número de puntos que se recuperan tras la superación de los cursos de sensibilización y reeducación vial. Así, el texto propone incrementar el número de puntos pasando a un máximo de 6 a 8 puntos. Estos cursos quedarían regulados en una orden ministerial que se espera que entre en vigor el 1 de julio de 2019. Según el proyecto de esta orden ministerial, los cursos de recuperación parcial de puntos tendrán una duración de 12 horas, mientras que los de recuperación del permiso constarán de 24.

26 denuncias en 7 días



El uso del móvil o llevar auriculares, de hecho, ha supuesto la denuncia de 26 conductores durante la campaña de vigilancia de la conducción en carreteras convencionales que ha desarrollado la DGT entre el 5 y 11 de noviembre en Málaga. En total, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detectado con esta campaña especial de vigilancia que usar el teléfono o auriculares sigue siendo una acción habitual entre algunos conductores. De las 26 denuncias por estos motivos durante la semana en carreteras convencionales de la provincia, 21 conductores fueron denunciados por uso indebido del móvil y cinco por la utilización de auriculares o cascos.

En cambio, el exceso del velocidad, el no uso del cinturón de seguridad y llevar una documentación incorrecta del vehículo han sido las infracciones más comunes durante esta semana en la que se han denunciado, en total, a 599 conductores de la provincia. Es decir, el 5,14 por ciento del total de vehículos inspeccionados. Así, 220 conductores han sido denunciados por circular superando la velocidad permitida, 141 por no llevar o tener al día la documentación del vehículo, 53 por no llevar puesto el cinturón o hacer un mal uso de él, 3 por no llevar a los menores con los correspondientes sistemas de retención infantil, una persona por no usar casco, 24 por dar positivo en alcohol y 10 en drogas.