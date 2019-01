El Real Madrid visita al Betis sin margen de error

El Real Madrid tratará de no descolgarse más de la lucha por el título en LaLiga Santander sacando el triunfo este domingo en un nuevo examen a domicilio en el Benito Villamarín ante un Real Betis también irregular y que volverá a examinar a un conjunto madridista más mermado aún en su poderío ofensivo con la férrea filosofía que abandera Quique Setién. [Sigue en directo el partido de LaLiga Betis-Real Madrid]

El equipo de Santiago Solari está ya antes de cerrar la primera vuelta del campeonato en Heliópolis a diez puntos del liderato que ostenta el FC Barcelona y su margen de fallo ha quedado reducido a la nada tras un pobre inicio de 2019, con empate en Villarreal y derrota en casa ante la Real Sociedad, tropiezos un tanto aliviados por la victoria copera (3-0) ante el Leganés.

Con la posibilidad de empezar el partido ante los verdiblancos a 13 puntos, el actual campeón de Europa no puede permitirse más tropiezos si no quiere despedirse un año más de LaLiga antes ni siquiera de afrontar el tramo decisivo. Sin embargo, la salida que le toca este domingo no es nada sencilla porque su rival, pese a su irregularidad, marcha sexto a tan sólo cuatro puntos y tiene ganas de demostrarse a sí mismo de que puede ampliar el salto de calidad que ya dio la pasada temporada.

Además, el Betis suele mostrar su mejor cara ante su afición, a la que querrá recompensar con un triunfo de valor que aparte de afianzarle en la zona europea, ayude a aplacar un tanto algunas críticas de nuevo al juego del equipo tras el traspié de la semana pasada en El Alcoraz donde cayó por 2-1 pese a adelantarse en el marcador.

De todos modos, el conjunto merengue ya sabe del potencial bético. La pasada campaña cayó en el Santiago Bernabéu (0-1), poniendo fin a una racha de 73 partidos consecutivos marcando, un potencial ofensivo diametralmente opuesto al que está viviendo en la actualidad, aspecto en el que rivaliza con los de Quique Setién, y que estará más mermado para este importante duelo.

Y es que Santiago Solari tiene la enfermería a rebosar con jugadores de todas las líneas, pero sobre todo en la delantera donde únicamente tiene sano al cien por cien al francés Karim Benzema, 'pichichi' con seis goles, casi un cuarto del total anotado por los madridistas (26).

Gareth Bale y Marco Asensio están lesionados, Lucas Vázquez sancionado y la presencia de Vinicius Junior, la nota más positiva de este 2019 por su desparpajo, es mucho más que dudosa por culpa de un proceso gripal que le ha dejado sin entrenar los últimos días. Si el brasileño no llega a tiempo, el técnico argentino no tiene mucha 'pólvora' donde elegir, algo que podría favorecer las opciones de un Isco Alarcón, 'eterno' protagonista por su falta de minutos.

El malagueño es una de las opciones que maneja el de Rosario para su once donde también faltará Kroos en el medio, lugar que debería ser para Ceballos, que vuelve a 'casa' con mejor ánimo que el año pasado. Casemiro y Modric, que descansó en la Copa, son fijos y Valverde ha 'crecido' con la llegada de Solari, que si apuesta por el uruguayo por tener más músculo en la pelea por el balón, dejaría solo un teórico sitio libre para el once entre el '22' y el recién llegado Brahim Díaz. El resto será el esperado con Keylor Navas y Marcelo tratando de ganar crédito en portería y el lateral.

El Betis se agarra a Canales y Lo Celso



Por su parte, el Betis, que a cambio de su victoria en el Bernabéu cedió un triunfo repleto de goles en la segunda vuelta en el Villamarín (3-5), intentará ser fiel al estilo de Setién, que no ha terminado de cuajar entre su afición, pese a la gran pasada campaña y la vuelta a competición europea.

El equipo andaluz tampoco ha arrancado bien el 2019 y tras su tropiezo ante el colista, tampoco fue capaz de ganar en casa a la Real Sociedad en el 'torneo del k.o', firmando un empate sin goles que evidencia que la ofensiva bética tampoco anda en exceso fina y que debe mejorar para aprovechar las dudas defensivas visitante.

La responsabilidad en esta faceta para la visita del campeón de Europa será para el canterano Loren, que estará respaldado por dos de los jugadores más en forma en esta campaña como son el exmadridista Sergio Canales y el argentino Giovanni Lo Celso. Estos dos jugadores, más William Carvalho y un cuarto medio que debería salir entre Guardado y Javi García tratarán de quitarle el balón al Real Madrid.





Posibles alineaciones



Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; William Carvalho, Guardado, Tello; Canales, Lo Celso; y Loren.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Ceballos, Valverde; Isco y Benzema.

Árbitro: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

Estadio: Benito Villamarín.