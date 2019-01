Maeso: "Hay un limbo jurídico en cuanto a la circulación de patinetes"

La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha reconocido hoy que la circulación de los patinetes eléctricos se encuentra en un "limbo jurídico", pues asegura que "por dónde puede circular, si necesitan seguro, casco" así como qué tipo de transporte son entra dentro de la "competencia estatal" y hasta que la Dirección General de Tráfico no regule, el Ayuntamiento no puede adaptar la Ordenanza de Movilidad.

Por ello, Maeso ha indicado una vez más la "necesidad" de que la DGT regule de forma urgente el uso de estos vehículos de movilidad personal y ha recordado que a finales de año el Consistorio ya instó al Ministerio de Interior a ejercer las competencias otorgadas a la Administración General del Estado en materia de Tráfico y Seguridad Vial y promover una norma jurídica "de rango suficiente" en materia de vehículos de movilidad urbana sostenible que armonice la regulación en toda España. Y que pidieron también a la Federación Española de Municipios y Provincias que, si la Administración se retrasa, elabore una ordenanza para los ayuntamientos españoles que permita una regulación.

Sobre la instrucción que la DGT hizo en 2016, Maeso dice que son criterios provisionales y que se necesita una normativa específica que abarque la "creciente tipología de vehículos de movilidad personal".

Por otro lado, la edil ha asegurado que se va a autorizar la explotación comercial de los patinetes en Málaga en las condiciones que el Ayuntamiento considere, aunque esto se realizará solo cuando la DGT haya establecido su normativa. Será entonces, afirma, cuando el Consistorio modificará la Ordenanza de Movilidad para incorporar lo establecido por la DGT.

Asimismo, ha señalado que están trabajando en la modificación de la Ordenanza de Vía Pública para permitir la retirada inmediata de "cualquier elemento abandonado o que carezca de la autorización para la actividad que realiza". En este punto, Elvira Maeso ha detallado que la Policía Local está denunciando a las empresas explotadoras de patinetes eléctricos por ocupar la vía pública sin autorización y que hasta ahora se han puesto 40 denuncias. Esta infracción se enmarca entre las muy graves y su importe oscila entre los 1.501 y los 3.000 euros.

Maeso ha pedido responsabilidad a las empresas de patinetes eléctricos y ha lamentado los problemas de convivencia que están generando. Sobre la posibilidad de que estos vehículos sean considerados como bicicletas, la edil ha indicado que "no está definido que sean similares a un ciclo". Además, ha criticado que "se dice que no es un vehículo a motor, cuando tiene un motor eléctrico". No estar dentro de esa clasificación, explica, implica "consecuencias importantes" como la no autorización administrativa para circular, la ausencia de obligación de asegurar las responsabilidadeds civiles por daños a terceros, la imposibilidad de limitar su velocidad o que puedan circular sin matriculación.