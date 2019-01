El último audio de Emiliano Sala antes de desaparecer

El jugador argentino Emiliano Sala, que se encuentra desaparecido desde ayer martes cuando se perdió la señal de la avioneta en la que viajaba hacia Cardiff, donde se encuentra su nuevo club, envió a un grupo de amigos de WhatsApp un audio que se ha difundido por las redes sociales. El futbolista, en tono de broma, hablaba desde el interior del aeroplano y describía su incertidumbre por la situación en la que volaban.





"Parece que se está cayendo a pedazos" #PrayForSala espero que todo salga bien. Escalofriante.

"Hola hemanitos, ¿cómo andan loquitos? Hermanos, estoy muerto, estuve aquí en Nantes haciendo cosas y cosas y cosas y no terminaba... Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, que parece que ya mañana sí, arrancamos por la tarde. Arrancamos a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa", comentaba en el mensaje de audio el delantero.El argentino de 28 añosdespués de haber militado un año y medio en el FC Nantes. "¿Cómo andan ustedes? Si en una hora y media no tienen novedades mías... No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... Papá, ¡qué miedo que tengo!", prosigue el audio.