El comité de Limasa insiste en que no es asumible la oferta del alcalde

Las posiciones sobre la empresa de limpieza de Málaga, Limasa, parecen no moverse. Así, mientras que el alcalde, Francisco de la Torre, asegura que si se quiere municipalizar "entiendo que puede y deber ser aceptada" la última oferta planteada; desde el comité de empresa insisten en que la misma no es asumible por la plantilla y se remiten a lo que dictaminen los juzgados.

El presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, ha insistido, en que la oferta que ha puesto encima de la mesa el equipo de gobierno del PP "es infumable" por lo que "vamos a esperar lo que dictaminen las sentencias", ha reiterado.

De igual modo, ha recordado que se están realizando de manera individual reclamaciones para exigir los retrasos que consideran que se les adeuda por la empresa en relación con las sentencias judiciales.

Ha incidido, por otro lado, en que no se habla de conflictos, pero ha advertido, como se señaló en la última asamblea: "Tendremos que tener alguna que otra concentración, manifestación... que es una cosa asumible porque lo hacen todos los colectivos de todos los sectores".

El alcalde de Málaga aseguró este pasado miércoles que la oferta a los trabajadores de Limasa es "magnífica", confiando en que se produzca una reflexión por parte de los empleados que conduzca a la aceptación de la misma, "que es francamente buena". No obstante, aunque dijo que no quiere meter presión sí que recordó que no se puede prolongar la situación, insistiendo, además, en la aceptación de la misma para llegar a la municipalización.

"Si se quiere de verdad municipalizar desde el ámbito de comité, y no hay ninguna otra estrategia desde ese ámbito, sinceramente, entiendo que puede y debe ser aceptada", defendió el regidor malagueño, que precisó que la oferta es "bastante razonable" que se acepte esta propuesta para culminar la municipalización. Es más, volvió a recordar que ya en la propuesta de 2016 del comité se contemplaba la productividad.