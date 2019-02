Muñiz: "Esté como esté el césped hay que intentar ir a ganar el partido"

Juan Ramón López Muñiz ha pasado consulta. El técnico, como cada comparecencia entre semana, ha vuelto a tener una aparición extensa donde ha abordado diferentes temas de actualidad en la previa del choque contra el Rayo Majadahonda. El asturiano ha comentado el malestar por el estado del césped del Cerro del Espino, la ausencia de Boulahroud, o las opciones de volver a jugar de Ontiveros y Pacheco, entre otros temas.

A Muñiz, además de abordar en primera instancia la lesión de Koné y la posibilidad de que no vuelva a jugar de blanquiazul, se le cuestionó sobre el estado del césped del Cerro del Espino. "Hay diferentes situaciones que hay que valorar. ¿Es normal que en un campo de una Liga, una buena Liga, se juegue un partido cuatro horas antes? No. Yo no me imagino un Madrid-Barça jugando antes otro partido en ese mismo sitio poco antes. Hay varios clubes que ya han hecho una reclamación. ¿Beneficia o perjudica? No, ambos nos vamos a enfrentar en las mismas condiciones. Si un equipo quiere conseguir cosas no le puede influir. Y tienes que intentar hacer tu partido. No es normal, se puede evitar esta situación. Y si está tan mal, pues perjudica al espectáculo. Los partidos que he visto no estaba tan mal, pero no sé ahora. Esté como esté hay que intentar ir a ganar el partido", dijo sobre la polémica sobre el próximo escenario liguero.

"Hay que intentar ser prácticos. Lo que cuenta en las Ligas son los resultados y al final de temporada nadie te va a mirar si estaba bien o no el césped. Sólo los puntos", reiteró. "No me parece que sea lo más normal o beneficioso para la Liga 123. Hay partidos de pago, seguimiento, jugadores internacionales... Todo para que haya el mejor espectáculo posible. Siempre que se hablan todas las partes se encuentran soluciones. Es raro, me sorprende. No sé si La Liga o la Federación están en mover el partido de fecha. Pero vamos con la intención de ganar esté como esté. Si decimos que el campo estaba muy mal es que hemos fallado", cerró sobre el estado del choque.

A Muñiz se le volvió a cuestionar sobre la ausencia prolongada de Boulahroud. "Es una situación que al cuerpo técnico nos sorprende muchísimo. Se fue para un día y no ha vuelto. Y no es culpa del jugador. Está intentando solucionar unos papeles. No sé si el problema es de allí o de aquí. Y según las noticias que me llegan, parece que se puede alargar bastante el tema. Se ha hablado con él, he hablado con gente muy cercana, es una persona de allí, que trabajó aquí, y he hablado con él para ver cómo se puede solucionar. Tiene alguna relación allí. Es un problema del visado que se tiene que solucionar desde aquí. Pero no quiero meter la pata. Cuando fue habría que haber solucionado antes el problema aquí", lamentó.

Pero el asturiano también habló del rival. "Al final si ellos quieren tener el balón, una forma de hacerles daño es quitarles el balón. Es un equipo que le gusta las posesiones largas, o mucho criterio y toque con el balón. Sabes que tienes que hacer un partido bueno con balón y también sin balón, porque es un punto fuerte de ellos. El partido va a exigir como todos los partidos. Tener buen ataque y buena defensa".

Todo hace indicar que el Málaga CF no debería pasar apuros, pero no está de acuerdo Muñiz. "Asequible aquí no hay nada, mira lo que nos pasó en las anteriores. Nosotros tenemos presión porque somos un recién descendido y hay que ascender y ellos la tienen por no descender. Los dos tenemos mucha presión. Va a haber mucha alternancia de resultados en la Liga, los de abajo van a ganar mucho porque se juegan mucho. Hemos visto cómo van a sufrir equipos de arriba con los de abajo. Vamos a sufrir. Queda mucho y cada vez es poco, o queda poco y es mucho. Cada tres puntos son vitales. Y el equipo que se adapte mejor y sepa vivir estos momentos con tranquilidad, tendrá ventaja. Tenemos partidos importantes en casa. Volvemos a la importancia de jugar en casa, el otro día con el apoyo el equipo volaba. Eso es importante", dijo.

E insistió en ese mensaje que viene a colación en las últimas comparecencias públicas del asturiano. "El ambiente de La Rosaleda tiene que hacer volar a todos. No es lo mismo estar en una categoría que en otra. Al final esto es el Málaga CF. Va por encima de todo lo demás. Estamos en una buena disposición para conseguirlo. No podemos ahorrar ni una gota de esfuerzo ni de sudor para conseguir los puntos. Entre todos somos más fuertes".

Sobre si hará muchos cambios, Muñiz dio algunas pistas. "Hay que ver cómo llegan los jugadores, tenemos la baja de Koné. Cuando salgamos al partido, saber lo que tenemos que hacer. El dibujo y eso, ya veremos. Tenemos dos sistemas. Si vemos el partido del Rayo, que cambia de varios dibujos, pues hay que tenerlos dominados. Independientemente de cómo jueguen. Tendríamos que modificar alguna posición para salir con dos puntas. Pero valorar las situaciones que le benefician al equipo".

Y abordó varios nombres propios. El primero, Seleznov. "Va mucho mejor. Estábamos hablando de la carga de trabajo que lleva durante la semana. Ha mejorado. Llegó con un punto de forma diferente al resto de sus compañeros. Valoramos que cuando entre y juega sea lo mejor posible. No me gusta analizar la semana hasta le último entrenamiento. Valoro situaciones y veo cosas que me ayudan. A partir de ahí decidimos qué jugador o situación usar".

Otro es el de Ontiveros, que no ofreció pistas sobre su posible indulto. "No es que al final Ontiveros se lo tenga que ganar, es que hay 23 jugadores a muy buen nivel. Ahí es donde tengo que ganármelo, siendo mejor que los otros 18 que viajan. Aquí no hay preferencias por ningún jugador. Es rendimiento, es fútbol profesional y son números. Todos los partidos hay que funcionar. Los que se quedan fuera no es que no lo hagan, podrían jugar los 23 y eso es bueno para el entrenador. Pero hay que equilibrar y el banquillo iría desequilibrado".

Y habló del caso Pacheco. "Con Pacheco es igual. Hay otros jugadores que les pasa igual. La talla es el trabajo diario. Entiendo la situación de Dani, Es una situación que se ha cargado de responsabilidad. Viene a su casa, a su equipo y eso crea presión. Cada jugador es diferente. Esperamos mucho de él, sabemos de su capacidad y su rendimiento y sabemos que nos lo va a dar. Que no estuviera el otro día no responde a su rendimiento. Es equilibrar banquillo. Se piensa que es un jugador diferente, pero eso hay que demostrarlo. Tiene una mochila llena de responsabilidad. Pero no es solo suya esa mochila. Es de todos. Tiene que ir desalojándola".

E incluso habló sobre la aparición de Alejo. "Intentaremos que esa sea la base de su nivel. Él ya ha puesto un listón y ahí debe mejorar. Siempre hablo de los no convocados y no soy de los de ir con procesos. De la grada puedes ir al banquillo o el once titular. Eso lo demanda el jugador. De aquí al final deben tener el estado de forma todos. Todos deben estar preparados. Cuando llegue el partido no debe ser extraño que juegue. Quedan 4 meses duros".

"Todas las bajas que hay son siempre importantes. En invierno, si nos garantizan que no habría lesiones o sanciones, no queríamos a nadie. Pero traíamos a gente con peso y que conoce la categoría. Sobre todo en los puestos que no teníamos muy reforzadas en la cantera. Los extremos pueden jugar en esa posición de punta, además de Seleznov y Harper. Esperamos que el equipo no acuse las bajas", dijo sobre las opciones para jugar con el Rayo.

Por último, se le preguntó por el poco bagaje ofensivo de las últimas semanas. "Si echas un vistazo a todos los partidos anteriores. Y si miras a los rivales de arriba, todos los partidos son muy similares. Se rentabiliza y domina las dos áreas. Has tirado al lado de pocas ocasiones a favor y pocos goles, pero yo diría pocos goles encajados y recibir pocos tiros".