El pleno rechaza evitar la demolición de La Mundial

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado, con el voto de calidad del alcalde, Francisco de la Torre, el solicitar iniciar cuantos trámites sean necesarios para evitar la demolición de La Mundial. Asimismo, no ha sido aprobada de la moción urgente del PSOE que ese inmueble se incluya en el catálogo de edificios protegidos como un edificio con nivel de protección integral del Pepri-Centro.

Por su parte, sí ha salido de la iniciativa socialista, aunque ha contando con la abstención de Ciudadanos, el condenar "la falta de rigor" de la Junta para convocar al comité de expertos de lugares de la memoria que ha supuesto la destrucción y pérdida irreparable de Villa Maya, vivienda de Porfirio Smerdou, que salvó la vida de cientos de personas refugiadas durante la guerra.

Por unanimidad ha sido aprobado el solicitar una revisión del Plan General de Ordenación Urbana para incluir todos los edificios que deberían protegerse debido a su interés histórico o singular, creando una comisión encargada para dicho cometido; y, además, instar al equipo de gobierno del PP a mejorar la labor de conservación que realiza en el conjunto patrimonial Alcazaba-Gibralfaro ante su más que evidente deterioro.

Esta moción urgente del PSOE ha sido debatida con la urgente de IU Málaga para la Gente, cuyos dos puntos han sido rechazados con el voto de calidad del alcalde, al contar con 15 votos a favor y 15 en contra. En concreto, no ha sido aprobado el pedir la dimisión del alcalde, Francisco de la Torre, por mantener los cargos de los ediles Teresa Porras, Francisco Pomares, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, llamados a declarar por el caso de Urbanismo; además de por "su desprecio al patrimonio histórico".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha lamentado que lo ocurrido en Villa Maya, es "un atentado patrimonial irreparable", añadiendo que "hay muchos culpables y pocas posibilidades de recuperar un edificio de reconocimiento en el ámbito de la memoria histórica".

Ha recordado que el nuevo gobierno de la Junta no ha convocado el consejo de la Memoria, advirtiendo de que "ellos ya hablan de concordia, que es lo que les dicta el partido de Vox", criticando el hecho de que se pueda poner "en riesgo lo avanzado en memoria".

De igual modo, ha pedido una llamada de auxilio para evitar otro "atentado patrimonial irreparable" como es el caso de La Mundial, advirtiendo al PP de que "si sucede también serán responsables de la pérdida de patrimonio y no tendrán posibilidad de otorgar medallas".

Asimismo, Pérez ha calificado de "actitud cínica" el comportamiento del alcalde, porque, ha dicho, "era conocedor" de la situación de Villa Maya. "Su actitud cínica ha hecho que perdamos elementos patrimoniales importantes", ha asegurado Pérez al alcalde, criticando el "afán demoledor" del regidor.

Por su parte, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha aludido a la petición de dimisión del alcalde por el caso de Urbanismo y por ser "el responsable de la demolición de más de 300 edificios históricos, que tendrá su colofón, además de con Villa Maya, con La Mundial", ha lamentado.

Sobre el caso de Urbanismo, ha vuelto a insistir en que el caso de Villa del Arenal es "la punta del iceberg" del "modus operandi de todo el urbanismo", asegurando, además, que el regidor era "conocedor de todo".

"El alcalde es 'demolition man' con más de 300 edificios demolidos en el centro y no cesan", ha advertido, lamentado que mientras el regidor "se estaba gastando millones en el museo de las gemas ha despreciado el patrimonio".

De la Torre

El alcalde, que no le tocaba intervenir en esta moción, ha incidido en que "no quería monopolizar el pleno, pero voy a intervenir" por alusiones y para que no se le acuse, como ha hecho el portavoz de IU Málaga para la Gente, de no querer responder.

Ha dejado claro, por tanto, que sobre el caso Urbanismo, "tenga la seguridad de que Porras y Pomares han actuado correctamente", aludiendo, además, a las sentencias que "no solo hablan de temas laboral, han entrado en el fondo de la cuestión".

También ha dicho a Zorrilla que es "incoherente" con la aplicación de su código ético, preguntándose, asimismo, "por qué se van a tener que ir cuando es un proceso que ni ha empezado y cuando han actuado correctamente". "No alarguen el tema porque no da más de sí y van a tener que pedir perdón", ha afirmado De la Torre.

"Estamos actuado correctamente y no ha habido injerencias; lo dice los juzgado de lo social", ha reiterado, al tiempo que ha incidido en que "se ha hecho todo conforme a la ley" y recordado la presunción de inocencia.





Nadie "ha hecho más por el patrimonio"

En cuanto a las críticas por el patrimonio, De la Torre ha afirmado que "no ha habido una Corporación local que haya hecho más por el patrimonio que ésta", aludiendo, entre otros, al acueducto de San Telmo, el Cine Albéniz, Echegaray, el convento de San Andrés o el Mercado de Atarazanas. En este punto, ha recordado la inversión de 76 millones de euros del Instituto Municipal de la Vivienda para impulsar la rehabilitación de edificios.

"Haga juegos de palabras, pero la realidad se impone", ha dicho, insistiendo en que se ha trabajado "fenomenalmente bien en materia de rehabilitación del patrimonio y muy bien en urbanismo", ha concluido.

No obstante, el portavoz de Málaga para la Gente ha dicho al regidor que no lleva razón y "aunque me ponga ejemplos este Ayuntamiento no puede dar ejemplo a otros de cómo cuidar su patrimonio". "Más de 300 edificios históricos en el centro han desaparecido", ha reiterado.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha rechazado valorar la moción de IU Málaga para la Gente, porque "me parece una falta de respeto, es destructiva y no constructiva; y yo estoy para construir la ciudad". Al respecto, Zorrilla ha dicho al edil 'popular' que "destructiva es vuestra actitud con el patrimonio".

Por su parte, sobre la moción del PSOE, Pomares ha pedido, en primer lugar, rigurosidad histórica en la moción del PSOE, como los socialistas han pedido en la presentada por el equipo cuando no aludían que ha sido demolida Villa Maya.

De igual modo, sobre La Mundial, ha recordado que sus compañeros en la Junta, cuando Daniel Pérez era delegado, apoyaban el proyecto, y, por tanto, demoler el inmueble.

Respuesta de la oposición

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha lamentado, de igual modo, que cuando pide información sobre licencias de obras para conocer qué esta pasando con los edificios históricos "se me dan muy tarde y cuando se me dan, no está completo, por lo que no podemos hacer nada".

Asimismo, en su segunda intervención ha dicho al alcalde que "se ha vendido a los bancos y ha vendido el patrimonio de la ciudad", ha lamentado.

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha criticado "el cinismo" del PSOE con esta moción, cuando en 2017, que los socialistas estaban en la Junta, "no movieron un dedo" para ver y analizar las propuestas que estaban encima de la mesa para proteger Villa Maya.

Por tanto, también ha afeado que la moción institucional sobre la concesión de la Medalla de la Ciudad a Porfirio Smerdou haya contado con tanto reparo, porque "ese no era el debate, era ensalzar su figura".También se ha pronunciado sobre La Mundial y ha recordado que "los jueces le dan la razón al promotor".

Por último, el concejal no adscrito Juan José Espinosa, ha recordado al alcalde que es el "máximo responsable" al frente de la ciudad y ha criticado su "afán por destrozar el patrimonio" de Málaga, ha concluido.