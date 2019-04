Vecinos contra la 'tabernalización'

Hasta cuatro asociaciones de vecinos (la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga, la Asociación de Vecinos Centro Sur Soho, la Asociación Málaga Centro Vecinos y la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la calle Andrés Pérez y Carretería) rechazaron esta semana, en un escrito presentado al Ayuntamiento, el proyecto de rehabilitación del eje Álamos-Carretería al considerar que no se escucharon sus propuestas y exigieron que no se permitan terrazas hosteleras en la vía. El Ayuntamiento contestó que no se van a permitir y que sólo podrán sobrevivir las existentes, pero aún así la tensión ha sido grande tanto en los medios como en las redes sociales. Los residentes en el casco antiguo quieren evitar lo que consideran «una tabernalización» del corazón de la ciudad y ponen como ejemplo el entorno de la Catedral tras ser peatonalizado.

Los vecinos, así, quieren que el Consistorio se comprometa por escrito y de manera vinculante a no permitir ninguna autorización de terraza ni de ninguna otra ocupación de la vía pública por parte de negocios privados, e inciden en que el Centro Histórico ha sufrido una «tabernalización», en la que se usurpa «el espacio a vehículos y peatones para cederlo a la actividad privada hostelera». También reclaman planos de las áreas susceptibles de ser ocupadas por terrazas en las tres zonas afectadas (piden lo mismo para el proyecto de Trinidad Grund y la plaza de Los Filipenses), pero no los han recibido.

Sobre el proyecto de Álamos y Carretería, explica el Consistorio, en un escrito de contestación a los vecinos, que «no se podrá realizar ocupación de vía pública mediante terrazas, salvo la existente en la actualidad, esto es, el Hotel Tribuna en el inicio de calle Carretería y la Cafetería Baena, en la esquina de Álamos con Mariblanca, si bien requerirán, en su caso, adaptación a la normativa vigente». Es más, indican Urbanismo y el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) que la propuesta de delimitación de las áreas de las terrazas de la reunión del 11 de septiembre de 2018 (mesas sobre los fondos europeos Edusi) «fue ampliamente desaprobada por los vecinos, motivo por el cual se retiró del proyecto y no aparecen en los planos publicados».

En relación a la zona de la plaza de Los Filipenses, se trata de una parte de la ciudad exenta de locales comerciales, «por lo que no ha lugar», en el sentido de que no hay peticiones para instalar terrazas hosteleras. En la zona de Trinidad Grund, existen, dice el Consistorio, cuatro autorizaciones de ocupación de vía pública, sólo una hostelera, por lo que se propone que se prohíba la instalación de nuevas terrazas». De cualquier forma, donde se estime conveniente se podrá desarrollar un plan de aprovechamiento.

Tribuna de los Pobres

En cuanto a la Tribuna de los Pobres, los vecinos rechazan totalmente su modificación al ser «patrimonio de todos los malagueños» y proponen dejar tal como está la escalera, «remodelando si acaso las jardineras con el compromiso de un mantenimiento diario; buscar un diseño de ascensor que sea más un símbolo diferenciador y potenciador de la propia tribuna que una estructura grotesca que destroza el conjunto arquitectónica» y situar en cualquier otro lugar el kiosco, sintonizando su diseño con los existentes en la zona BIC. Rechazan asimismo que se cubra el muro de mampostería de granito, en perfecto estado, con un jardín vertical. Recuerdan que estos proyectos se financian con fondos europeos y es esencial, por tanto, la participación y aceptación vecinal.

El Ayuntamiento, en una reunión mantenida el jueves, ya aseguró que estudiará quitar el ascensor previsto, que cambiaba la fisonomía del enclave, según los vecinos. Además, se mantiene la estructura curva de las escaleras para mantener su esencia.