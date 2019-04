Vecinos del distrito Este y sindicatos exigen de nuevo un equipamiento sanitario

La creación de una infraestructura sanitaria, sin especificar de qué tipo exactamente, ha sido uno de los temas pendientes en los últimos años en la provincia en materia sanitaria. Sin embargo, desde la entrada del nuevo Gobierno andaluz, los vecinos del distrito Este no han tenido constancia de que haya ningún avance en este tema y ellos mantienen su exigencia junto con el respaldo de los sindicatos: Necesitan unas instalaciones sanitarias con independencia de la creación del tercer hospital.

Para ello, se han reunido con UGT y CCOO y no descartan la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones. En los próximos días realizarán una rueda de prensa para manifestar su posición al respecto, según informó el responsable de la federación vecinal Unidad, Ramón Carlos Morales, quien aseguró que los vecinos quieren un Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare), una figura que recoge el Consejo Social en su último informe. «El PP siempre apoyó esa iniciativa vecinal y se llevó a pleno», recordó Morales, que añadió que «ahora Bendodo –actual consejero de Presidencia de la Junta– dice que no se va a hacer ningún Chare más y a nosotros nos sorprende. Parece que el PP no va a cumplir lo que se acordó», sentenció.

Según explicó Morales, las tornas habrían cambiado. El PP desde la oposición siempre habría apoyado ese proyecto y ahora no se pronuncia mientras que el PSOE ahora defiende la propuesta pero cuando estuvo al frente de la Junta, los vecinos no contaron con su apoyo. «Vamos a seguir demandándolo», sentenció el presidente. Para ello se han reunido a inicios de mes con los sindicatos UGT y CCOO para exponer ideas y estudiar los siguientes pasos a dar.

Para UGT, la solución para los vecinos del distrito Este pasa por la creación de una infraestructura sanitaria con camas desde el primer momento, mientras que CCOO propone un hospital comarcal, parecido al del Valle del Guadalhorce, pero con camas de urgencia hospitalaria siempre que exista el compromiso de abrir en un futuro próximo un área de hospitalización. Además, abogó por potenciar más la Atención Primaria y recordó que el centro de salud de El Palo se ha quedado pequeño para el volumen de población que atiende.

El Palo y sus peticiones

En este sentido, la presidenta de la asociación de El Palo, Mercedes Pírez, aseguró que ha concertado un encuentro con el delegado de Salud de la provincia, Carlos Bautista, que está previsto para el mes que viene. Un encuentro en el que aprovechará para exponer la necesidad de aumentar la plantilla del centro, que cuenta con 22 médicos de familia, y aumentar las instalaciones y servicios que presta. A favor de un centro de especialidades en la zona, Pírez aseguró que el centro de salud de El Palo requiere de más médicos para atender a los 30.000 usuarios que tiene y propondrá que se incluya Fisioterapia y Rehabilitación, ante la avanzada edad de la población y las dificultades de los pacientes para ir a estos especialistas cuando es necesario; además de una ampliación de las instalaciones de Urgencias o de extracción de sangre, entre otras propuestas.