El Málaga CF busca alternativas ante la posible marcha de Víctor

La continuidad de Víctor Sánchez del Amo al frente del banquillo del Málaga CF está en estos momentos más cerca del «no» que del «sí». A falta de una reunión en estos próximos días entre José Luis Pérez Caminero, director deportivo de la entidad, y el técnico para terminar de concretar las líneas maestras del proyecto deportivo de la temporada 2019-2020, en el club de Martiricos creen que no está convencido de seguir y que es probable que rechace la oferta de renovación, lo que obliga al club a buscar alternativas.

El entrenador blanquiazul en este tramo final de temporada ya conoce la situación económica para confeccionar la plantilla en este periodo estival y no está muy por labor de hacerse cargo del equipo salvo que se le garantice un plantel que aspire de nuevo al ascenso a LaLiga Santander. Eso, a día de hoy, con un verano incierto por delante, es imposible de asegurar, de ahí las dudas de Víctor para aceptar definitivamente la propuesta malaguista.

Caminero y Víctor ya se vieron las caras el lunes pasado para una primera toma de contacto y ahora se han emplazado a los próximos días para un nuevo encuentro y que el técnico tome una decisión definitiva. No es noticia ya que para la continuidad del exjugador del Deportivo como preparador del Málaga era una condición indispensable un proyecto fiable, cosa que ahora mismo no ve claro. Además, alguna oferta llegada desde el futbol inglés le hace dudar aún más sobre si embarcarse en la nueva aventura malaguista en LaLiga 123 o coger otro rumbo.

Víctor no ha escondido desde primer un momento su intención de seguir en el banquillo, pero tiene serias dudas. Ya es conocedor de que perderá a la columna vertebral del equipo de esta temporada y que no habrá mucho margen financiero para encontrar recambios del mismo nivel. Los N'Diaye, Blanco Leschuk, Ricca u Ontiveros no continuarán la próxima temporada vistiendo la elástica blanquiazul, salvo milagro, y el madrileño desconfía de que la plantilla alcance mismo nivel que la de este año y pelee por el ascenso.

Los dirigentes de La Rosaleda han sido claros con él en todo momento y le han explicado el delicado momento económico que atraviesa el club tras la no consecución del ascenso. Habrá ventas para elevar los ingresos y hombres importantes deberán salir. Víctor lo sabe y su indecisión preocupa, y mucho, en el seno de la entidad blanquiazul.

En el Málaga son consientes de que cerrar cuanto antes el nombre del entrenador es vital para empezar a preparar la pretemporada y confeccionar la plantilla, por lo que no podrán esperar eternamente a Víctor, pese a que ya han dejado claro por activa y por pasiva que es la primera opción. Así las cosas, y ante las dudas del míster, Caminero y su cuerpo técnico ya empiezan a barajar alternativas para ocupar el banquillo malagueño en este segundo intento de volver a Primera División.

A más tardar, Del Amo deberá dar una contestación definitiva a la propuesta hecha desde las oficinas de Martiricos la próxima semana. Si la respuesta es positiva, para comenzar a perfilar a conciencia todo el trabajo estival, y si opta por declinar la oferta, para que el club tenga margen de maniobra y contrate cuanto antes otro técnico.

El resto de equipos, muchos con su banquillo definido, están manos a la obra y el Málaga comienza a ir un pasito tarde con respecto a sus rivales en cuanto a planificación. Estar a 22 de junio, a tres semanas de comenzar la pretemporada, sin entrenador y con muchas incógnitas sobre cómo caminará el proyecto puede lastrar al equipo desde el inicio.