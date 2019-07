Víctor y Caminero presencian el partido del filial frente al Reading

Caminero y Víctor continúan con el trabajo de pretemporada y se marcharon hasta Estepona para presenciar en directo el primer encuentro amistoso del filial de Sergio Pellicer frente al Reading. El técnico madrileño dejó al cargo del entrenamiento de la primera plantilla a David Dóniga y Nacho Oria, segundo entrenador y preparador físico, para poder ver in situ a jugadores del Atlético Malagueño que podrían tener opciones de incorporarse al trabajo del primer equipo blanquiazul en próximas fechas.

Las limitaciones económicas a la hora de confeccionar la plantilla hacen que la dirección deportiva, en consonancia con Víctor, tengan que tener aún más en cuenta a jugadores de la casa que puedan dar el nivel suficiente para participar con el Málaga en su segunda temporada en LaLiga 123. Por tanto, vigilar en directo a potenciales jugadores del primer equipo es una de las tareas a realizar en estas semanas de pretemporada.

Por el momento, a justo un mes del inicio del campeonato liguero, el club de Martiricos todavía no ha oficializado ningún fichaje, a la espera de avanzar en el aspecto de las salidas para aligerar la masa salarial. Caminero y sus ayudantes sigue trabajando a destajo para acelerar operaciones que están avanzadas pero que todavía no han cristalizado, siempre a expensas del OK definitivo de Al Thani.