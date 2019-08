Rumbo a Girona pendientes del mercado de fichajes

Este fin de semana, el Málaga CF encara su tercera jornada de LaLiga SmartBank con casi las mismas dudas que hace dos semanas en Santander. Hasta el momento, la entidad de Martiricos no ha podido hacer efectiva ninguna salida que aligeren la masa salarial hasta contentar a LaLiga. Paso necesario para que el ente nacional permita la inscripción de las fichas de los jugadores que se han incorporado este verano al plantel blanquiazul.

En las horas finales al cierre del mercado estival de fichajes, el equipo de José Luis Pérez Caminero sigue sin poder oficializar la salida ni entrada de nuevos efectivos al conjunto malacitano. Los movimientos están en la fase final, cerrados, pero siempre a la espera de recibir el visto bueno del propietario del club.

Alfred N'Diaye lleva ya varios días en Riad ultimando los detalles del fichaje con su nuevo equipo de la Liga de Arabia Saudí. Esta operación es de las más importantes, ya que la salida del centrocampista senegalés se ha convertido en pieza crucial para las cuentas del Málaga. Según las últimas actualizaciones, las negociaciones estarían ya cerradas y el anuncio oficial debería llegar en cuestión de horas. Pero...

Gracias a esta marcha, el conjunto de Víctor Sánchez del Amo podría intentar acelerar las inscripciones de los jugadores que están a la espera de jugar como Okazaki, José Rodríguez, Mula e Iván Rodríguez. No obstante, a lo largo de todos estos días desde el club han sostenido que estas acciones no son tan sencillas, una baja no supone automáticamente la inscripción de un nuevo jugador. Así que toca esperar.

Y, en cuanto a nuevos jugadores, Simón Moreno está en Málaga desde hace varios días. El pasado miércoles rescindió contrato con el Almería y puso rumbo a la capital costasoleña. El delantero de Cartaya, propiedad del Villarreal, ya habría firmado su nuevo contrato de cesión con el club malacitano. Pero, como el resto de las nuevas adquisiciones del Málaga, tendrá que esperar hasta enfundarse la elástica blanquiazul en competición oficial. Su inscripción, al igual que la de Okazaki, es de gran relevancia: a día de hoy, Víctor no cuenta con ningún delantero puro que solvente la falta de acierto que ha mostrado el Málaga en las dos primeras jornadas ligueras.



Expedición a Girona

A expensas de que el técnico del Málaga CF haga oficial la lista final de los jugadores convocados para el choque contra el Girona en Montilivi (domingo a las 19:00 en Gol), el número de futbolistas con ficha de profesional son trece. La plantilla podrá reforzarse con jugadores del filial como Keidi Bare, Hugo y un portero entre Kellyan y Gonzalo. Ramón Enríquez, ya habitual en los planes de Víctor, está convocado con la selección sub19 para un torneo en Murcia e Ismael Casas, que a priori también debería haber ido con la «rojita», padece una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Se pierde esta convocatoria y los partidos con el primer equipo.

En cuanto al viaje, la huelga del personal de Iberia en el aeropuerto de El Prat ha modificado la ruta del Málaga. Estaba previsto viajar a las 17:40, pero su vuelo de la compañía Vueling ha sido cancelado. Por tanto, la expedición malaguista ha tenido que anticipar su traslado varias horas para asegurar llegada a tierras catalanas. Una vez aterricen en Barcelona, se desplazarán hasta Girona en autobús.