En Málaga, 3.150 mujeres están seguimiento por violencia de género

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se ha celebrado un homenaje a las mujeres víctimas por parte de las instituciones locales. En Málaga, 3.150 mujeres están en seguimiento tras sufrir este tipo de violencia, según la base de datos de Biogen. En lo que llevamos de 2019, 12 mujeres han sido asesinadas en Andalucía, cifra que iguala a las registradas el pasado año y cuatro de ellas en la provincia. Todos los representantes coinciden en que la educación es la pieza clave para intentar paliar esta situación, por lo que los esfuerzos y acciones de las instituciones están orientados en este ámbito.

Al acto ha acudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, la delegada de Justicia, Nuria Rodríguez; la gerente de la Asociación Anna O, Almudena Gallego y representantes de los diferentes partidos políticos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha puesto el acento en la educación "en valores de igualdad, respeto, de no violencia, de paz" que debe ser inculcada a los niños desde que nacen, ante una violencia "permanente". Asimismo, busca una educación para el empoderamiento y la independencia de la mujer "cuando ocurra una situación de previolencia o violencia". "Es enormemente triste que una mujer no haya podido poner o mantener una denuncia para salvar su vida porque no tienen una situación de independencia".

La delegada de Justicia, Nuria Rodríguez, también ha estado presente en el acto. "No estamos aquí para celebrar, sino para recordar a nuestras iguales asesinadas por el mero hecho de ser mujeres", ha comenzado su discurso. Ha hecho hincapié en la labor del Gobierno para ayudar "a las miles de mujeres, aisladas, que sufren el horror del maltrato". "Hay salida. Todos nuestros recursos son los suyos, desde lo más recóndito del campo hasta la capital", recalcó.

Ha anunciado que la Junta de Andalucía ha presentado una nueva campaña de concienciación contra la violencia de género: Depende de ti. Desde el pasado domingo, el Instituto de la Mujer y sus ocho centros provinciales cuentan con una iluminación de color violeta para mostrar "el rechazo y la repulsa por las mujeres y menores asesinados" por violencia machista. Este año, las acciones se concentran entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, día Internacional de los Derechos Humanos, pues que "la violencia de género es una grave vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres".

La delegada ha subrayado que este es un problema "colectivo" que requiere una labor conjunta de la ciudadanía y las instituciones. "Debemos dejar de ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución", expresó. Pide una ciudadanía "comprometida con los derechos humanos".

Rodríguez asegura que trabajan diariamente en encontrar soluciones para intentar paliar la sociedad el problema de la violencia, sobre todo a partir de un nuevo modelo de "masculinidad hegemónica" y en la educación de la sociedad: "Es una temeridad pensar que las instituciones no hacemos todo lo posible por garantizar la igualdad y seguridad de las mujeres" El Instituto Andaluz de la Mujer impulsa en los institutos 18 teatros sociales para la prevención de la violencia de género y las relaciones afectivo-sexuales no sexistas, aunque pone en acento en la familia, a la que considera como "la primera escuela".

Por su parte, la Diputación de Málaga ha anunciado su compromiso en la educación y en la prevención para 2020. "Tenemos que centrarnos en esos valores que, hoy por hoy, a veces escasean en esta materia", afirmó una representante de la corporación."Mientras siga existiendo una víctima por violencia de género seguiremos teniendo que mejorar el sistema y la lucha", culminó.

La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha hecho un llamamiento a las instituciones y la sociedad para que "aislen los discursos negacionistas". "Hay que ponerse enfrente de aquellos que la niegan. Que le dicen a la mujer que su denuncia es mentira, utilizando falsamente los datos y las estadísticas o que le dice que su muerte es como cualquier otro", afirmó.

La gerente de la asociación Anna O, Almudena Gallego, ha leído el manifiesto de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que denuncia la violencia de género en todo el mundo y hace un llamamiento para reforzar la coordinación de los esfuerzos para la atención de las víctimas así como de sus familiares. El texto completo se puede leer aquí.