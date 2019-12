Burger King ofrece una cata a ciegas en Málaga

La cata, para la que hay que apuntarse previamente, será el viernes 13 de diciembre, desde las 16.00 hasta las 22.00 horas, en el restaurante situado en la calle Alcazabilla, 7



El pasado mes de noviembre, Burger King lanzó su nueva hamburguesa vegetariana, la Rebel Whopper. Tras las primeras semanas en el mercado, la cadena de hamburguesas prepara nuevas acciones para promocionarla. Así, este próximo viernes, 13 de diciembre, Burger King ha organizado cuatro catas a ciegas en sendas ciudades españolas, entre ellas Málaga.

La cata a ciegas se celebrará en el restaurante situado en la calle Alcazabilla y estará abierta a todos los clientes que quieran participar entre las 16.00 y las 22.00 horas. Por orden de llegada, los consumidores podrán degustar la Rebel Whopper organizados en grupos reducidos. Todos aquellos que no quieran esperar, podrán reservar su plaza registrándose en la web de Burger King.

La nueva hamburguesa está elaborada a base de plantas, y entre sus principales ingredientes figura la soja, el trigo, el aceite vegetal, las hierbas aromáticas y la cebolla. La hamburguesa está cubierta con tomates, lechuga, mayonesa, kétchup, pepinillos y cebollas. Se mantiene así la combinación de ingredientes del icónico Whopper, pero cambiando la carne de vacuno por un sustituto 100 % vegetal. No obstante, pese a su composición 100% vegetal, no se puede considerar un producto vegano ya que contiene mayonesa y se cocina en la misma parrilla que el resto de las hamburguesas que ofrecen nuestros restaurantes. The Vegetarian Butcher, perteneciente a Unilever, ha sido la empresa elegida y encargada de proveer la hamburguesa vegetariana.