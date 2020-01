Vox exige la implantación del pin parental en Andalucía

El portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha pedido al Gobierno andaluz que no ponga "en riesgo" algo "tan difícil de conseguir en la España del 2020 como es un consenso político positivo" y ha exigido el permiso parental: "Tenemos acuerdos claros y únicamente exigimos cumplimiento".

En el debate extraordinario sobre la situación de Andalucía, Vox ha reclamado al presidente, Juanma Moreno, "lealtad a lo pactado y coherencia con lo suscrito", ya que "sería inasumible sostener y apoyar a un gobierno que, traicionando al espíritu de los pactos, antepusiera los intereses coyunturales y de partido al bien común".

Ha resaltado que en un año con tres convocatorias electorales no se hayan producido "graves desencuentros" porque han tenido "la habilidad" de "sustraerse" de riñas "improductivas", pero ha avisado de que no permitirán que no cumplan los pactos suscritos.

Ha defendido que es necesario introducir "una perspectiva de familia" en la educación, que en su opinión "adolece de una impregnación totalitaria y excluyente de la ideología de género" y, aunque no ha querido "hurgar en ninguna herida", ha exigido el cumplimiento del acuerdo sobre el permiso parental.

Hernández se ha dirigido a Ciudadanos expresamente, que se opone a esa medida, para criticar que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, cuestionara la constitucionalidad de la medida y que el consejero de Educación, Javier Imbroda, "eche balones fuera".

Les ha acusado de estar dando "un balón de oxígeno" a la izquierda y a los "comunistas antisistemas", por lo que ha reclamado a Ciudadanos que no "demonicen" el discurso de Vox cuando "en los pasillos y en la cafetería" les dan la razón.

También ha pedido que se apueste más "por la vida", ya que "cuando de lo que se habla es de cientos de miles de vidas inocentes sacrificadas cada año todo es poco", por lo que seguirán exigiendo modificaciones normativas y programas "en esa línea".

En cuanto a la memoria histórica, ha anunciado que este martes presentarán una proposición de ley de concordia que esperan que sea tomada en consideración por el Gobierno andaluz sin caer "en la trampa de las izquierdas radicales y radicalizadas".

Hernández ha dicho que le ha desconcertado el discurso del presidente, "muy en la línea de lo políticamente correcto", pero le ha advertido de que "por mucho que asuma con mayor o menor fervor los dogmas del consenso proge" y se esfuerce por tener "un editorial complaciente" de algunos medios puede decepcionar a sus votantes.

Ha admitido los avances en reducción de la estructura periférica o para crear empleo y riqueza, ha dado "la bienvenida" a la ley de simplificación administrativa, ha pedido al Ejecutivo que no caiga en "tentaciones verdes" y ha asegurado que la Junta tendrá el apoyo de Vox en sus reclamaciones ante el Gobierno central.