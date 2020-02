Christofer abandona 'La isla de las tentaciones' con reproches a su novia

El gran día de Christofer y Fani ha llegado. La pareja ha podido verse las caras en 'La isla de las tentaciones' para vivir su primera hoguera de confrontación. Cansado de las imágenes de su novia con Rubén, el joven pidió a Mónica Naranjo un encuentro con su chica para intentar aclarar todo lo que estaba pasando.

Un reencuentro de lo más frío en el que Estefanía trató de defender la infidelidad ante su chico: "Yo llegué siendo como soy contigo. Borde, seria y con una coraza. Poco a poco él y la gente de la casa me han hecho quitarme el caparazón. Y ahora estoy viviendo".

Una explicación que no le valió a Christofer pues él esperaba que Fani se arrepintiese de su encuentro íntimo con Rubén. Visto que mantenía su actitud, Christofer le reprochó el dolor que le había provocado: "Eres mala. Eres muy mala. Estoy decepcionado. Me he roto y me he desgarrado, he llorado lo más grande, he sufrido lo que nunca en mi vida, pero llega un punto en que no me salen las lágrimas".

Una situación que le llevó a tomar la decisión de abandonar el programa y regresar solo a Madrid. Una complicada marcha que Fani calmó volviendo a la villa con sus compañeras y con Rubén.