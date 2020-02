Diversidad de opiniones de los dirigentes municipales tras la salida de Teresa Rodríguez

El alcalde de Teba, Cristóbal Corral, lamenta la salida de la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y considera que, al igual que él, son muchos los compañeros «que miramos con preocupación el contexto en el que Unidas Podemos y Adelante Andalucía se encuentran». El dirigente de IU logró en los últimos comicios el respaldo de más del 72% de los votantes de su municipio. Con nueve de 11 ediles, la marca Adelante Teba Izquierda Unida Andalucía gobierna con apenas dos concejales socialistas como oposición. Por su condición de alcalde más votado de la comarca antequerana, para Corral hay debates que la estructura de las formaciones de izquierdas considera cerrados y «creo que están más abiertos que nunca. En mi caso, estoy disconforme con la orientación actual, pero en mi cultura política, antes que nada, sigue intacta la idea de continuar a confluir en el mismo espacio organizativo».

Por su parte, el regidor de la vecina Campillos, Francisco Guerrero, concurrió a los últimos comicios al frente de Adelante Campillos (en 2015 fue con las siglas de IU) y también obtuvo el respaldo mayoritario con el que gobierna sin necesidad de pactos. A diferencia de Corral, su posicionamiento es el de mantenerse al margen del debate abierto: «Aunque institucionalmente hayamos confluido con Podemos a la elecciones, se trata de una organización distinta a la mía. Por lo tanto quiero mostrar mi máximo respeto a la decisión y carezco de información o datos para ofrecer una valoración concreta».

En Torremolinos, la confluencia Adelante forma parte del gobierno que lidera el socialista José Ortiz. El líder de IU en el municipio y actual concejal de Cultura y Fiestas de Torremolinos, David Tejeiro, expresó ayer que la renuncia de Rodríguez «no debe afectar a un pacto que está funcionando muy satisfactoriamente», sin querer entrar tampoco en consideraciones sobre el futuro de estas formaciones en el arco político andaluz.

Otra localidad con gobierno con mayoría absoluta y que volvió a concurrir a los últimos comicios con las siglas de Izquierda Única, con las que ya había logrado la mayoría plenaria en 2015, es El Burgo. Para uno de los tenientes de alcalde consultados, José Antonio Góngora, la decisión de Teresa Rodríguez y de quienes la han acompañado en la dirección de Podemos parte de «su coherencia con lo que piensan del pacto de gobierno». Alega que no le sorprende este paso, porque «la división en la izquierda por la variedad de corrientes que hay no es nueva». No obstante, se muestra crítico con esta situación: «Es un mal teniendo en cuenta que los votos divididos se pierden».

Otra localidad costera, donde al igual que en Torremolinos hubo confluencia entre Podemos e IU para los últimos comicios, es Nerja. Durante el anterior mandato gobernaron IU y EVA-Podemos con el PSOE. El actual secretario del grupo municipal de Adelante, Luis Peña, fue con anterioridad concejal socialista y ahora coordina a los dos ediles que por su nueva formación son parte de la oposición plenaria. En su caso considera que Rodríguez ha tomado «una decisión equivocada. Si lo que te une es más que lo que te separa, os debéis mantener juntos. Estas decisiones hacen perder votos y fuerza a la izquierda», alega.