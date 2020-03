Cancelaciones masivas en las agencias de viaje de Málaga

La recomendación por parte del Gobierno español de no realizar viajes innecesarios, como medida preventiva ante el contagio por coronavirus, ha desembocado en una oleada masiva de cancelaciones en las agencias de viaje de la ciudad. De este modo, diversas empresas dedicadas a la organización de periodos vacacionales aseguran estar asistiendo a un aumento descontrolado en el número de cancelaciones de viajes.

"Ahora mismo todos los agentes que hay al teléfono están haciendo lo mismo, las cancelaciones son nuestro día a día", explican desde la agencia malagueña de viajes Keralaviajes. Esta empresa asegura que este fenómeno, que se lleva sucediendo desde hace un par de semanas, se está incrementando en los últimos días, con motivo de las últimas medidas de contención recomendadas por parte de las distintas instituciones. Las llamadas realizadas con este objetivo, asegura, son continuas. Del mismo modo, cuando un cliente planea su viaje "siempre lo hacen preguntando cuáles son las tarifas de cancelación y hasta cuándo pueden cancelar el viaje".

La situación se repite en distintas agencias de la capital, que catalogan como "preocupantes" las consecuencias que para su negocio está teniendo la propagación de este virus. Algunas cancelaciones, explican desde Viajes Mundomálaga, están justificadas. Otras, sin embargo, no se sustentan con otro argumento que no sea el miedo, "ya no solo al contagio, sino a la cuarentena". Esta agencia asegura que, si bien es cierto que las cancelaciones ya estaban siendo continuadas a lo largo de los últimos días, desde el comunicado que trasladó ayer el Ministerio de Sanidad "estamos saturados de llamadas y de visitas de gente".

Las agencias de viaje denuncian la falta de información a la que están asistiendo en el desarrollo de su función. "Ayer hicieron efectiva la cancelación de los viajes del Imserso pero no sabemos cuál es el protocolo a seguir, no sabemos cuándo se hace efectivo ni sabemos cómo actuar, no nos han mandado ningún comunidado", esgrimen desde Viajes Mundomálaga. La incertidumbre es generalizada entre las agencias de viaje de la provincia y de la región.

"Somos los intermediarios, estamos para dar la cara, el problema es cuando no sabes qué responder porque nadie te ha dado respuesta", explica esta agencia de viajes. La falta de acuerdo entre los seguros y las grandes compañías es otra de las trabas a las que están haciendo frente las agencias de viaje ante la crisis del coronavirus. Inpetravel denuncia la incapacidad de actuación, al no poder resolver ni hacer frente a las demandas de sus clientes: "Si las grandes compañías no nos devuelven a nosotros el dinero, nosotros no podemos devolver nada a los clientes, esto es un círculo".

En este sentido, el papel de los seguros cobra un gran protagonismo. Las agencias denuncian que las cancelaciones de los seguros no contemplan la cancelación por decisión propia, "por muy recomendada que esté". "El seguro cancela siempre y cuando sea un motivo que entre dentro de lo contratado, no pueden decir no quiero ir", explican desde Inpetravel. Esta agencia destaca que sí existe otro tipo de seguros, de fuerza mayor, que cubren todo tipo de cancelaciones pero que conllevan una penalización de entre un 10% y un 15%, además de "costar tres veces más que uno normal".

"Si se toman medidas sin protocolo de actuación estamos con las manos atadas, no sabemos qué decirle al cliente", denuncia Viajes Mundomálaga, que asegura que esta situación les está afectando directamente en el número de ventas y beneficios. "Estamos perdiendo dinero, a ver hasta dónde podemos aguantar", sentencian.



Semana Santa

La incertidumbre que se cierne sobre la Semana Santa también está afectando al desarrollo normal de las agencias de viaje. "Lo que está vendido no se ha cancelado pero no hemos vuelto a hacer una reserva desde hace un mes", aseguran desde Viajes Mundomálaga.

La posible cancelación de una de las semanas más importantes para el turismo malagueño se refleja en el número de reservas aunque, por el momento, el de cancelaciones no sufre una gran variación: "De momento las reservas para Semana Santa siguen activas, no nos han cancelado nada ni nos han llamado para preguntar pero no sabemos lo que puede pasar hoy o mañana", explican desde Inpetravel.