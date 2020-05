Restaurantes y chiringuitos se muestran inquietos ante la fase 1 de la desescalada

Javier Frutos, presidente de Mahos, aseguró ayer a este periódico que, desde que comenzó la desescalada, «el sector vive instalado en la incertidumbre, el lunes a través de Hostelería de España hubo una reunión con el Ministerio de Turismo. Todo estaba previsto para la fase 1, y nos llevamos la sorpresa de que Málaga era una de las que no entran en ella. Nos quedamos perplejos, si bien es cierto que tampoco se dice muy claro. No sabemos si se van a poder abrir terrazas o no, y si ya no era viable hacerlo con un 30% de la terraza, pues es más de lo mismo si nos dejan abrirlas al 50% pero no se flexibiliza el libre tránsito de personas».

Frutos, en definitiva, dice que no conoce aún los detalles y que habrá que esperar para ver cómo se concretan. Además, sigue preocupado con el hecho de que no les hayan permitido flexibilizar los ERTE en el sector hostelero, al menos hasta final de año, de forma que la reincorporación de la plantilla a la tarea sea paulatina, una medida que, por cierto, han planteado empresas de otros sectores para evitar pérdidas mayores que las que ya soportan. «Hasta los sindicatos han dicho ya que es necesario flexibilizar los ERTE, es una medida que hay que tomar ya», dijo.

Asimismo, dudó de que muchas empresas hosteleras accedan a abrir así a partir del lunes, aunque todo dependerá, insistió, de lo que marquen los protocolos sanitarios y de la letra pequeña.

Manuel Villafaina, presidente de Aeplayas, fue también contundente: «No estamos seguros de nada, la mayoría de la gente no abrirá hasta que no tenga la seguridad completa en el tema sanitario». E, indicó, que existe un gran desconocimiento, aunque es posible que a lo largo de hoy se conozca ya en qué consiste esos protocolos. «No hay fase 1, no tenemos nada sin las medidas sanitarias, hablaremos cuando tengamos la seguridad de lo que tenemos que hacer», insistió. El Gobierno podría anunciar en qué consisten los protocolos a lo largo de hoy.

Es decir, todo depende de la concreción de las restricciones a las que tendrán que someterse la capital y Rincón de la Victoria, que entran en la Fase 1 pero con otras condiciones que el resto del territorio andaluz.

El sector viene quejándose desde hace semanas de la unilateralidad del Gobierno central a la hora de imponer las medidas anexas al confinamiento y ha reclamado ayudas a todas las administraciones, desde la local a la autonómica pasando por el Estado, centradas casi todas ellas en rebajas o aplazamientos en el pago de los tributos de diferente naturaleza, la necesidad de actuar sobre los alquileres, que asfixian estos días a los locales que no tienen ingreso alguno, y el tema de los ERTE, que han solicitado hasta los sindicatos.

Según Mahos, en la provincia trabajan en torno a 80.000 personas en el sector hostelero, con picos de 100.000 empleados durante la temporada alta. En sólo un mes de confinamiento, como explicó el presidente de los hosteleros malagueños en una entrevista con este periódico, las pérdidas habrían alcanzado los 300 millones de euros para todo el sector (es una estimación).

Habrá que esperar al próximo lunes, 11 de mayo, para saber cuántos restaurantes, bares y chiringuitos abren para dar servicio a los comensales. De momento, hay escepticismo ante las medidas que se van a llevar a cabo y bastante inquietud. De hecho, Frutos no entiende cómo primero se anuncia el plan de desescalada para el confinamiento y luego se empieza a discutir el protocolo sanitario, cuando lo primero que habría que plantearse es lo segundo. «Es empezar la casa por el tejado», dijo.