"Es la hora de echar la máquina turística a andar y, entre todos, ir engrasándola"

Los sindicatos y el PSOE dicen que el decreto de clasificación hotelera se ha aprobado sin consenso...

Ante esto le puedo decir que nuestro vicepresidente y consejero, Juan Marín, está y estamos en continuo diálogo, manteniendo reuniones, informando tanto a través de la Mesa del Turismo como en los diferentes encuentros que mantenemos. De hecho, se han incluido muchas de las peticiones que nos han hecho llegar. Nos gusta trabajar en equipo y creo que en el tiempo que llevamos gobernando lo hemos demostrado. Que el PSOE critique que no habido consenso no lo entiendo, lo que sí puedo entender es que no estén de acuerdo porque ellos mantuvieron el decreto guardado en un cajón durante 16 años. Un decreto tan necesario y tan demandado por los empresarios, no olvidemos que ellos son los que crean empleo. Lo que no podemos es estar contradiciéndonos, si pedimos y queremos que se cree empleo estable y de calidad, tendremos que apoyar a los empresarios. Nosotros creemos que hay que apostar por la inversión para que crezca nuestra provincia y lo que no entendemos es que haya estado 16 años aparcada una demanda que había por parte de los empresarios. Podemos decir que ha sido un decreto fruto del diálogo y como he dicho al principio este decreto crea una seguridad jurídica que al no existir plenamente, generaba muchas dudas sobre el futuro de la normativa.

El vicepresidente Juan Marín dijo que hay 1.100 millones de inversión que se generan con el decreto y otros 500 millones, derivados de las inversiones en los hoteles en renovar, por ejemplo, infraestructuras. En clave provincial, de qué datos hablamos...

Realmente es un poco difícil calcular la inversión exacta en millones que puede suponer para la provincia pero sí decirle que va a ser una importante inversión. Como le he dicho, hay inversores que ya están interesados en invertir en nuestra provincia y que estaban a la espera de que se publicara este decreto.

Los empresarios llevan años pidiendo este decreto. ¿Han quedado satisfechos?

Entiendo que sí porque como bien señala son muchos los años que llevan pidiendo este decreto, demandándolo a los diferentes gobiernos anteriores que han hecho caso omiso. Con los que he podido contactar, sí se han alegrado mucho y, de hecho, ya se han puesto manos a la obra para cuanto antes poder tener esa nueva calificación.

¿Se ha ido más rápido dado el mal momento del sector por el coronavirus?

Nosotros llevamos trabajando con este decreto desde que empezamos a gobernar porque entendíamos que era importante atraer inversión a Andalucía y sobre todo que como estamos continuamente dialogando y escuchando a los empresarios, era una demanda histórica. Por lo tanto, nos pusimos manos a la obra desde el primer momento. El que se haya publicado en esta situación dada la crisis sanitaria del coronavirus, pues la verdad que creemos que es una buena oportunidad para atraer esa inversión que si antes ya era necesaria ahora, con esta crisis, lo es aún más.

¿Qué escenario turístico prevén en Málaga en los próximos meses?

Mi opinión es que hay que ser optimista aunque es el virus el que tiene la última palabra, la salud y la vida de las personas son lo más importante pero también creo que es la hora de echar la máquina a andar y entre todos ir engrasándola y poco a poco, ir levantándonos cuanto antes de esta crisis mundial. El turismo es una industria muy fuerte como ha demostrado a lo largo de la historia, cada vez que se ha enfrentado a una crisis, que han sido varias, las hemos ido superando. Estoy convencida de que todo esto pasará y todos queremos que sea pronto, y en cuanto pase ahí estará la sólida infraestructura de una industria que se recuperará con toda seguridad, es solo una cuestión de tiempo. Si es en verano o después lo sabremos con el comportamiento que tenga el dichoso virus.

El presidente de Aehcos da por perdido el verano y cree que el sector tardará un lustro en recuperarse. ¿Está de acuerdo? ¿Cuándo podría darse por superada la crisis?

Yo creo que es importante ser optimista y pensar en positivo, entiendo que la temporada va a ser muy distinta, eso está muy claro. Si entendemos por perdida que la temporada no va a ser ni mucho menos como la de los años anteriores, pues entonces claro que sí, pero yo creo que en el concepto absoluto de la temporada perdida, no. Nada más se levanten las restricciones y vayamos cambiando de fase y podamos ya disfrutar plenamente, van a venir los turistas porque este es un destino muy demandado por el turismo nacional e internacional, contamos con un rico patrimonio cultural, natural, histórico, gastronómico€ y luego ese carácter de los malagueños que hace que realmente los hagamos sentirse como en casa. Por lo tanto, estoy convencida de que en cuanto perdamos un poco el miedo y empiece a echar a andar esta máquina, entre todos conseguiremos que se vayan despertando las ganas por volver a nuestra provincia.

El ministro Garzón habló el otro día del sector turístico como una industria de escaso valor añadido y precario. ¿Qué piensa usted de esas palabras?

Creo que no han sido unas declaraciones muy oportunas. Un ministro está para mejorar las cosas, no para empeorarlas y sobre todo, me extraña que como malagueño, sabiendo que todo el mundo cuando habla de Málaga, de la Costa del Sol, las vincula al turismo, no fuera conocedor de ello. La verdad es que me ha entristecido escuchar las palabras de un ministro que se dirija al turismo de esa forma cuando es nuestra principal industria y de la que vivimos la mayor parte de los malagueños.

¿Qué le parece la cuarentena aprobada por el Gobierno para los turistas?

Creo que no ha sido nada acertada, simplemente hay que fijarse en qué están haciendo otros países y, si sus medidas funcionan, por qué no copiarlos. ¿Quién va a viajar a un país si tiene que estar confinado 14 días? La verdad es que esta medida no ayuda. Hay otras muchas acciones que se pueden llevar a cabo y que se las hemos presentado por nuestra parte. Les pediría que nos escuchen más a las comunidades autónomas y seguro que así funcionaría todo mucho mejor. Nosotros lo estamos haciendo, escuchando a otras administraciones, cónsules, asociaciones, empresarios€ entre todos buscar el consenso y la mejor fórmula para salir cuanto antes de esta crisis.

Los hoteles no han abierto en la fase 1. Parece difícil que lo hagan pronto...

Era de entender que un hotel no va abrir para alojar a los propios malagueños. Pero ante la pregunta de que parece difícil que lo vayan a hacer pronto, yo creo que abrirán. De hecho ya nos han hecho saber varios hoteleros que van a empezar a abrir. Hay cadenas hoteleras importantes que ya han anunciado su decisión de empezar a abrir su hoteles. Quizás no todos pero sí van a empezar a abrir poco a poco. Estoy convencida de que cuando vayan abriendo irán recibiendo reservas y se irá animando el resto. Hemos demostrado que somos un destino seguro, que contamos con grandes profesionales en todos los sectores, importantes infraestructuras y por supuesto, nuestra Sanidad ha estado a la altura, por lo tanto yo creo que tenemos que perder el miedo, ser valientes, sin olvidar que tenemos que seguir cumpliendo las medidas de seguridad, hay que empezar a abrir las puertas de nuestros negocios y, sobre todo, pediría también a los malagueños, andaluces y españoles que empiecen a consumir, dentro de sus posibilidades, en el comercio local.