Denuncian exceso de viajeros en la línea 15 de la EMT

La Asociación de Vecinos Huerta La Palma ha denunciado exceso de viajeros de forma habitual en la línea 15 de la EMT (Virreina-Carlos Haya-Santa Paula).

Según esta denuncia, se estaría incumpliendo el aforo permitido del 50 por ciento en los autobuses y la separación entre los viajeros que viajan de pie.

En este sentido, Milagros Ronda, vicepresidenta de la asociación de vecinos, destacó este miércoles el caso de un usuario de la EMT que el mes pasado viajó en la línea 15 para recibir un sesión de quimioterapia en el Hospital Carlos Haya y se encontró con el autobús por encima de su aforo. «Se quejó a la conductora, que le dijo que contactara con el inspector y el inspector le dijo que si no estaba contento que se bajara del autobús, pero es que este señor no se puede bajar del autobús porque va con un horario a su sesión de quimio».

Para la dirigente vecinal, «esto se permite cada día, sobre todo en la línea 15, la que lleva a personas del distrito norte al hospital Carlos Haya, para recibir su sesión de quimio, de diálisis o a personas con las defensas bajas».

A su juicio, «ya no es sólo el Ayuntamiento de Málaga, es la ciudadanía que no entiende que este bicho mata», declaró, y tildó de «autobús de la muerte» la línea 15, al tiempo que subrayó que «se supone que un servicio público como el de los autobuses debería cumplir las normas a pie juntillas porque si no esto es un moridero».



Respuesta de la EMT

Miguel Ruiz, gerente de la EMT, respondió que en las imágenes del vídeo se aprecia que el autobús cumple las normas y va «a un 60 o 70 por ciento de lo que podría llevar según la ley».

Además, precisó que el modelo en cuestión tiene capacidad para transportar a 96 personas «y nosotros en ese tipo de autobús no estamos admitiendo a más de 35, es decir, un tercio de la cantidad homologada como mucho».

Por último declaró que ha comprobado la lista de «viajeros reales» de la línea 15 en los últimos días «y no ha habido ningún bus con más de esas personas a bordo».