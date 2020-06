Los socorristas actualizarán cada hora el aforo de las playas de Málaga

La aplicación para móviles de descarga gratuita 'Málaga Funciona', que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos, se puede utilizar desde ya para comprobar el aforo de las 15 playas de la capital y su nivel de ocupación, de forma que el bañista pueda actuar de forma responsable y cumplir con las normas higiénico-sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus. Hasta ahora, sólo se podía usar esta aplicación móvil para comunicar al Consistorio incidencias de la vía pública, pero ahora la función de las playas se suma a la oferta. Por cierto, son los socorristas quienes, a partir de las once de la mañana, actualizarán cada hora el nivel de ocupación y lo clasificarán como bajo, medio, alto o completo. Lo harán cada hora, de las once de la mañana a las ocho de la tarde.

Las concejalas de Innovación y Digitalización Urbana y de Playas, Susana Carillo y Teresa Porras, respectivamente, han ofrecido hoy una rueda de prensa telemática para explicar la puesta en funcionamiento desde hoy de esta nueva función de la aplicación móvil. Así, la aplicación permite a los socorristas –a los que se ha creado un perfil de acceso específico y va a ofrecerse la formación necesaria– clasificar el nivel de ocupación de las playas usando los cuatro colores de un semáforo: verde para ocupación baja, amarillo para media, naranja para alta y rojo para aforo completo. También se da la posibilidad a los ciudadanos de que consulten, a título orientativo, saber si se prevé una ocupación alta y en qué playas podría darse ese nivel, con el fin de planificarse. Para ello, Porras ha pedido a los ciudadanos que se den de alta en la aplicación móvil. Los usuarios deben acceder al apartado 'Playas' de 'Málaga Funciona' para, además de consultar el estado de la bandera e información sobre las mismas, registrar en un calendario si prevén ir al litoral y con cuántas personas lo harán. El preaviso deberá confirmarse una vez se acuda, registrando la salida y la entrada en la app.

Porras ha indicado que no se reserva espacio en las playas, sino que todo tiene un carácter orientativo. "Hemos de pedir la colaboración de la gente, que se den de alta". Hasta ahora no ha habido ninguna playa con aforo completo (en los escasos días que lleva la temporada de baño en curso) y, según ha explicado, sólo la playa de San Andrés ha registrado un nivel naranja (ocupación alta) el pasado fin de semana, que no completa. Ha indicado, asimismo, que por ejemplo en la misericordia desde el muro de ribera hasta la orilla caben 50.700 personas, pero jamás se ha llegado hasta "el muro de ribera", ha ironizado, añadiendo que, tal vez, pueda haber algún problema de aforo en las calas más pequeñas como las de Pedregalejo o El Palo, pero de momento no se ha desbordado la asistencia a ningún punto del litoral. También ha dicho que aquí, con seguridad, no habrá que cerrar ninguna playa como ha pasado en Cádiz el último fin de semana, lo que ha explicado Porras con que la marea sube y el aforo de ese punto del litoral urbano queda muy reducido.

Carillo ha asegurado que más de 62.000 incidencias se resolvieron gracias a esta app el año pasado, que ya hay 304 trámites municipales que pueden realizarse a través de Internet y que la aplicación está disponible para IOS y Android. Lo que se ha hecho ahora es actualizar la aplicación de forma que contiene la información más relevante de la web municipal y enlace a las redes sociales verificadas del Ayuntamiento, así como a otras app oficiales. La también portavoz del equipo de gobierno ha dicho que los usuarios de esta app han subido un 20% durante los meses de pandemia.

La playa de El Dedo, en El Palo, este domingo. EFE

En el botón 'Cerca de mí' se pueden consultar, por ejemplo, las paradas de bus y taxi, estaciones de bicicletas, aparcamientos, contenedores y oficinas de registro que estén en un radio próximo al que se encuentra el usuario. Hay información sobre movilidad y aparcamientos, medioambiente, cultura, turismo y comercio. También ofrece acceso a las ofertas de trabajo del portal de empleo municipal, el IMFE; y sobre la agenda municipal, los festivos locales, da georeferencia sobre multitud de servicios municipales que pueden consultarse en el geoportal y conecta con el chatbot 'Victoria la malagueña"

Por último, Porras ha recordado que este año no habrá ningún tipo de celebración de la noche de San Juán, ni 'júas' ni fiestas ni fuegos artificiales, ha pedido que nadie vaya a la playa a celebrar ese evento y ha recordado que habrá un dispositivo con policías locales (180), nacionales y Protección Civil.