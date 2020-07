¿Un socorrista en la playa de los perros?

La concejala de Playas, Teresa Porras, responde que no se permite el baño de personas - Los peces araña suelen frecuentar la orilla pero a finales del verano

El pasado domingo, Jorge, un malagueño de 71 años, acudió como todos los días con su perra a la playa de perros de Málaga, junto al arroyo de Totalán, y aprovechó para darse un baño.

«Estando nadando, ya cerca de la orilla, con la misma mano le dí a un pez araña, parecía que me había picado una medusa pero al salir y dar dos pasos, con el efecto del veneno me dio tiempo a llegar a la sombrilla y comencé a temblar y a desmayarme. Era un dolor insoportable, jamás he sentido tanto dolor», confiesa.

Sin embargo, se encontró con que no había socorrista. «Y como hay mucha solidaridad, la gente se movilizó, llamaron al 112 pero hasta los tres cuartos de hora no vino la ambulancia».

Como explica, Jorge tuvo que llamar a una de sus hijas, que es enfermera, acababa de doblar turno y se disponía a dormir, para que acudiera a atenderle. «Mientras, me hice un torniquete para sacarme el veneno».

Finalmente, cuenta, con la ayuda de algunos bañistas, que le proporcionaron agua caliente porque hay un área de autocaravanas en las inmediaciones, fue calmando el dolor y tras la llegada de su hija,que le pudo atender con urbasón y sueros, por fin llegó la ambulancia y pudo ser tratado en el ambulatorio del Rincón de la Victoria. «Allí pedí el libro de felicitaciones, no el de reclamaciones, porque me trataron muy bien», subraya.

Jorge aprovecha para reclamar un socorrista en la playa, dado que es muy frecuentada y cuenta cerca con un área de autocaravanas, cuyos ocupantes suelen bañarse en ella.

«Quiero llamar la atención porque a mí me ha pasado y tengo experiencia, pero aquí viene gente de Córdoba o de Sevilla y no saben lo que les ha picado y lo mismo sólo se echan hielo», destaca.

En su opinión, hace falta un socorrista o bien que los vigilantes de la playa que cubren el Rincón también se dieran una vuelta por la de los perros.

Además, Jorge señala que lleva desde los 13 años haciendo pesca submarina, y nunca antes había visto tantos peces araña tan cerca de la orilla, por lo que quiere alertar a los bañistas.

La playa de los perros junto al arroyo Totalán. Foto: Arciniega

Ayuntamiento y Aula del Mar



La concejala de Playas, Teresa Porras, respondió ayer que en la playa de los perros «no está permitido el baño de personas», y así lo indica un cartel informativo, que deja claro que sólo es una playa para los perros.

Con respecto a la picadura del pez araña, Juan Jesús Martín Jaime, responsable del Aula del Mar, indicó a este diario que es la primera noticia que tienen este verano. El biólogo marino detalló que el pez araña «es muy habitual en la costa malagueña, normalmente vive en los fondos arenosos profundos y es a finales del verano cuando se acerca a la costa para reproducirse». La picadura, explicó, «es un comportamiento propio de su época de celo».

Como ha sido al inicio del verano cuando se ha producido este incidente y no al final, señaló que o bien puede estar relacionado con el cambio climático, «porque los peces, al ser de sangre fría, sus procesos reproductivos se ven muy afectados por la temperatura del mar», o bien se ha debido «a un suceso puntual y natural que no debe provocar alarma».