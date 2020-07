Los arquitectos constatan que la obra nueva se ha frenado en el primer semestre de 2020

El número de viviendas visadas en la provincia de Málaga en el primer semestre de 2020 ha descendido un 32,35 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, contabilizando un total de 2.639 visados, frente a las 3.901 unidades proyectadas de enero a junio de 2019. Una cifra bastante similar a la registrada de enero a junio de 2017, cuando se visaron 2.441 viviendas.

Por su parte, las viviendas terminadas se han incrementado en 43,42 por ciento en estos mismos meses, pasando de las 1.997 acabadas en el primer semestre de 2019 a las 2.864 unidades de 2020.

El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, ha señalado que los datos del primer semestre del año se han visto alterados por la crisis sanitaria del coronavirus, que ha provocado una ralentización de la actividad económica en general, aunque ha defendido que aún es pronto para saber el alcance que tendrá la disminución de visados. "Los patrones de la edificación son más lentos que los de otras actividades, ni arranca ni se detiene de manera inmediata. Estamos en una coyuntura que marca una tendencia a la baja, pero que no podemos certificar hasta que no pasen unos meses", ha explicado. En este sentido, ha añadido que "no podremos saber cómo la crisis del coronavirus ha afectado al sector de la construcción hasta principios del próximo año".

Sarabia ha indicado que durante 2020 se seguirá ejecutando obra nueva, "pero a un ritmo ligeramente inferior al de los años anteriores, lo que también refleja una estabilización del ritmo de la construcción".

En el primer semestre de 2020, el mes con más viviendas proyectadas fue abril, con 714; seguido de mayo, con 539; febrero, con 497; y enero con 349 unidades. En los meses de marzo y junio se contabilizaron 341 y 199 visados, respectivamente. En total, de enero a junio se tramitaron 417 proyectos con un presupuesto superior a los 312 millones de euros. La vivienda pública registra 116 unidades proyectadas.

El decano de los arquitectos malagueños ha expresado que, durante el confinamiento, los profesionales han trabajado en sus estudios, adelantando proyectos en curso, lo que ha incrementado el número de visados en los meses de abril y mayo. "Una vez concluido este periodo, los arquitectos han vuelto a su labor a pie de obra y han dejado en un segundo plano de prioridades la continuidad de los proyectos", ha aclarado en relación a los datos del mes de junio. "Esperemos que las cifras se regularicen con el paso del tiempo y la vuelta a la actividad de los propios promotores", ha concluido Sarabia.

Por municipios, la Costa sigue liderando el número de inmuebles autorizados, destacando la capital malagueña con 659 visados. Le siguen Estepona, con 315 unidades, de las que 100 son VPO; Marbella (292) y Mijas (245).



Viviendas terminadas

En relación con las viviendas acabadas de enero a junio de 2020, los datos indican que se finalizaron 2.864 viviendas, de las que 112 fueron VPO, localizadas en la capital. Por meses, se terminaron más casas en marzo, concretamente, 568. Le siguen mayo (554), enero (541), junio (407), abril (402) y febrero (392).

En la provincia de Málaga se finalizaron durante el primer semestre del año 347 proyectos con un presupuesto superior a los 302 millones de euros. Los municipios que más unidades culminaron fueron Málaga (728), Estepona (499), Mijas (269) y Fuengirola (267).