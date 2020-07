Las denuncias por no llevar mascarilla se cuadruplican desde que son obligatorias

La Policía Local de Málaga capital ha interpuesto 1.162 denuncias desde el miércoles 15 hasta las 7.00 horas del martes 22 de julio a malagueños por no cumplir con la obligatoriedad de llevar la mascarilla puesta para evitar el contagio de coronavirus. El 15 de julio fue el primer día en el que entró en vigor la orden de 14 de julio de 2020, por la que se decretaba la obligatoriedad, en toda la comunidad autónoma, de llevar esta prenda independientemente de que se respetase o no la distancia mínima de seguridad interpersonal de metro y medio. Eso significa que en cada una de estas seis jornadas (del martes 21 de julio solo se contabiliza el tramo hasta las 7.00 horas) se ha puesto una media de 193,6 denuncias, es decir, estas casi se cuadruplican en relación a las interpuestas del 21 al 30 de junio (se impusieron 500, 50 denuncias en cada una de las diez jornadas).

Cabe recordar que el 21 de junio se decretó el fin del estado de alarma y, por tanto, de la desescalada y que desde ese primer día sin confinamiento hasta el 30 de junio no regía la prohibición autonómica de llevar mascarillas. Muchas comunidades autónomas han seguido el mismo camino, viendo cómo surgen los rebrotes por doquier debido fundamentalmente a la aglomeración en zonas de ocio nocturno o reuniones de amigos o familiares. El virus, pese a todo, sigue ahí. Por cierto, también ha habido un detenido.

El edil de Seguridad, Avelino Barrionuevo, recuerda que también están interponiendo denuncias la Policía Nacional en los diferentes municipios, por lo que a los datos del cuerpo local habrá que sumar los de la policía estatal. Lo mismo ocurre con la Policía adscrita a la comunidad autónoma. Las multas son de 100 euros.

Regulación autonómica



Las mascarillas, según reguló la Junta en una orden amparada en el Real Decreto 21/2010 de 9 de junio, son obligatorias para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Por su parte, en los medios de transporte se aplica la previsión establecida en el Real Decreto 21/2020, texto en el que se dispone que la mascarilla es de uso obligatorio en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o en ferrocarril. También en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

La obligación de uso de la mascarilla no es exigible a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma. Tampoco para aquellas personas que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso.

Deporte al aire libre



En el caso del ejercicio de deporte individual al aire libre, tampoco se exigirá su uso, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Rastreo de redes sociales



Por otro lado, el Ayuntamiento informó ayer de que efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga están llevando a cabo una labor preventiva de seguimiento a través de redes sociales y fuentes abiertas de internet a raíz de la cual se ha evitado la celebración de varios eventos que no reunían las condiciones de seguridad y autorizaciones pertinentes, entre ellas las relacionadas con las medidas preventivas de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por coronavirus. Así, la pasada semana, a raíz de una investigación llevada a cabo por policías locales del GIP, se apercibió al organizador de una fiesta tras comprobarse que no contaba con los permisos y autorizaciones pertinentes, no celebrándose finalmente la misma.

El evento, que se había anunciado a través de las redes sociales, se iba a celebrar a partir de las 18.00 horas del pasado sábado 18 de julio en unas instalaciones ubicadas en arroyo Totalán, en el Diseminado Las Tres Marías, no contando con la preceptiva autorización municipal, ni tampoco con la autorización del órgano competente para la modificación o alteración sustancial de las condiciones de seguridad exigibles, «algo muy a tener en cuenta a raíz de la crisis sanitaria que estamos padeciendo».

La Policía Local de Málaga advierte de que continuará con el seguimiento, también en redes sociales, de todo tipo de eventos que incumplan la normativa, haciendo especial hincapié en lo relacionado con las medidas preventivas de salud pública para hacer frente al coronavirus.