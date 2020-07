Nuevos negocios tras el confinamiento

Algunos empresarios detectaron las oportunidades de la crisis actual y afrontaron el riesgo para embarcarse por un coste mucho menor.

Levi Angelo tiene raíces italianas y también el acento, aunque su procedencia es belga y sus estudios tienen certificado español. Hace tres años decidió montar una heladería artesanal en Frigiliana y los buenos resultados le llevaron a erigir un segundo local en el municipio. Hace no muchos meses, aunque ahora puedan parecer siglos, decidió que era el momento de expandirse un poco más y probar suerte en la capital.

Guiado por ese espíritu emprendedor, hizo las maletas junto a su familia, firmaron un contrato de alquiler en una esquina de Tomás Heredia, en el Soho, y se embarcaron en la remodelación del establecimiento para establecer su Levi Angelo Gelato & Chocolate, unas obras que terminaron el fin de semana de la declaración del estado de alarma. «Por la coincidencia de fechas, no solo no pudimos abrir allí sino que estábamos obligados a cerrar los dos negocios en Frigiliana», explica Levi. «Se nos iba complicando cada vez más la situación porque necesitábamos volver a poner urgentemente todo el asunto en marcha».

Debido al repentino parón, que se prolongó más de lo que en un principio se esperaba, la intención de expandir el negocio se convirtió en un traslado, ya que se vieron forzados a cerrar los dos locales de Frigiliana por la dificultad de mantenerlos sin turistas, toda una apuesta por su negocio sin estrenar en la capital. «Han sido unos meses duros, sobre todo la incertidumbre, tomar la decisión de agrupar toda nuestra fuerza como empresa, ajustarnos porque lo hacemos todo artesanal, cambiar el concepto€ fue bastante duro», confiesa Levi. Ya abiertos desde la fase I, esta familia emprendedora detecta que las ventas van mejorando después de un comienzo difícil, previo a la llegada de extranjeros y siendo los «nuevos» en un barrio que empezaba a desconfinarse. «Ahora nos encontramos en un ritmo de ventas más o menos bueno. Solo queda esperar que se mantenga». Para este artesano, lo más temido es un posible confinamiento por los rebrotes: «Es lo que más asusta a los empresarios». Y sobre el futuro, solo cabe esperar: «Lo estamos viendo con mucha incertidumbre porque estamos en verano y [el helado] es un producto de verano, con lo cual es fácil vender. Cuando pase cuando podremos ver hasta donde hemos podido darnos a conocer en la época estival para que eso nos sirva para el resto del año».



Buscar la oportunidad

En épocas de crisis hay quien sabe encontrar la oportunidad y acepta el riesgo. Es el caso de Pedro Camacho, gerente y propietario de La Tasca, un nuevo bar de tapas y copas ubicado en el barrio de Huelin, que abrió sus puertas el 20 de junio, un día antes al fin del estado de alarma: «Fue una inauguración muy bonita y muy restringida. Invitamos a la gente justita para abrir al día siguiente al público sin ningún tipo de temor».

Pedro es protésico dental y dirige un laboratorio pero siempre quiso emprender y tener su propio negocio. Apoyado por un viejo amigo con experiencia en el sector, se lanzó a por su sueño pese a estar atravesando una pandemia.

«Soy de los que piensa que el que no se embarca no se marea y las oportunidades pasan una vez», considera Camacho, quien reconoce estar recibiendo una buena respuesta por parte de su público. «Es muy fácil montar un negocio si tienes capital, lo importante es saber invertir cuando las cosas salen mal y coger mejores precios y mejores oportunidades. Siempre tienes un riesgo pero si sale bien el beneficio es mayor», añade el gerente de La Tasca.

Los que ya estaban

La dificultad para mantener a flote el negocio en la precaria situación postcuarentena se traduce, en algunos casos en el cierre temporal o definitivo. Así se encuentra Juan Carlos Corchero, propietario de Les Muns, un local de empanadillas al que ya ha bajado la persiana, y de la Cantina Canalla, aún abierta.«Abrí cuando se pudo y me estoy planteando cerrar para siempre o hasta que la cosa cambie, porque es imposible mantener los alquileres que hay en el Soho sin el turismo y sin las oficinas», relata Juan Carlos, que habla de un volumen de facturación por debajo del 20% que hace prácticamente inalcanzable el pago del alquiler. «Si no tienes movimiento, no se pueden pagar esos alquileres y se llevan toda la facturación».

El presidente de la asociación Comercio Málaga, Salvador Pérez, sostiene que esos malabarismos que hacen los empresarios malagueños para mantener el negocio es un freno para quien estuviera pensando iniciar un proyecto. «Si vemos que lo que había tiene dificultad para mantenerse, si yo tengo pensado montar uno me lo tengo que pensar mucho, hay mucha incertidumbre en el pequeño comercio, el mediano y el grande€lo estamos pasando mal».