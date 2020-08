Los centros de salud están sobrecargados por el aumento de contagios y la falta de personal

La Junta asegura que no quedan médicos en la bolsa para contratar.

Superada la treintena de nuevos brotes de coronavirus en la provincia en plena época estival, en la que se esperaba cierta remisión del virus propiciada por las temperaturas cálidas, el gremio sanitario aguarda con gran preocupación la llegada del otoño, sin certezas suficientes para descartar o confirmar una nueva oleada del SARS-COV-2 en Málaga y, en caso de producirse, qué dimensiones tendrá.

«En un principio se hablaba de que el calor aplacaría el tema y estamos teniendo muchos positivos pero es verdad que los ingresos no van en esa proporción. Estamos ante un bicho que no controlamos todavía, vamos siempre por detrás, nunca vamos por delante del bicho», advierte el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín.

Cuando vuelva el frío volverá la gripe, otro enemigo que se ceba especialmente con los más mayores. Y acompañando a la gripe regresarán los enfriamientos, los catarros, los constipados... enfermedades comunes y fáciles de resolver pero con una sintomatología que fácilmente podría confundirse con la Covid-19 y, por tanto, necesitarán cribarse. El primer muro de contención es –y lo será entonces– la Atención Primaria, esto es, los centros de salud y los consultorios.

«Es nuestro primer filtro con la población, quien me va a decir si detecta un positivo o un sospechoso, que va a rastrear dónde ha estado, con quién ha estado... es el primer contacto con la población, que hay que mimar, hay que reforzar», explica Juan Pedro Ruiz, responsable provincial de CSIF Sanidad. «La Atención Primaria es fundamental, ahora más que nunca».

En este primer acceso al Servicio Andaluz de Salud convergen diversos tipos de asistencia, desde la actividad diagnóstica de los médicos de familia y los pediatras hasta la labor de la enfermería. Muchas de estas funciones ahora se mantienen por vía telefónica, reduciendo la atención presencial a su mínima expresión, a lo imprescindible, y tratando de garantizar el seguimiento de los pacientes y retomar todo lo que quedó paralizado en marzo.

Sin embargo, la cosa no queda ahí. Sobre la Atención Primaria ha recaído también la función del rastreo de contagios y la identificación de todos los contactos directos que se esconden tras una PCR positiva. En Málaga, hasta 1.425 enfermeras se han convertido en «rastreadoras». Para los sindicatos, esto supone una carga más que ya encamina a este nivel asistencial hacia la saturación.

«La Atención Primaria ya está afectada porque tiene una sobrecarga de trabajo con los rastreos que no se ha visto acompañada por un incremento de personal, y lo que estamos viendo es que ahora mismo se está incrementando la gravedad de la sintomatología de los pacientes con Covid. Eso afectará a la presión hospitalaria», alerta el secretario provincial del Sindicato de Enfermería de Málaga, Juan José Sánchez. «Las enfermeras de Atención Primaria han tenido que asumir las funciones de rastreo, una sobrecarga más a sus ya saturadas agendas de trabajo y no ha habido una contratación en paralelo».

«El problema ya lo teníamos de antes por la falta de previsión de los gobiernos, que sabían que había falta de recursos. Si el déficit crónico se junta con la situación excepcional de la pandemia... la ruina. No hay recursos suficientes porque no se ha formado al personal que tenía que dar relevo estos años. Hemos perdido mucha cantidad de profesionales que se han ido a otros países a desarrollar su profesión... Un déficit crónico denunciado una y otra vez», ataja Antonio Martín, del Sindicato Médico.



Sin médicos para contratar

«La sanidad malagueña está mucho mejor preparada para una segunda ola de lo que estábamos antes, infinitamente mejor, porque nuestras infraestructuras sanitarias ya están esperándolo», aseguró a este periódico el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista. «Ahora tenemos muchos contagios en Málaga porque el virus se está moviendo».

Sobre la Atención Primaria, el delegado de Salud garantizó que se va a reforzar «al máximo» porque de lo contrario las Urgencias podrían volver a colapsarse. «Indudablemente el trabajo más importante de la sanidad pública lo hace la Primaria, que ha sido la artífice de contener la epidemia. Y después, los hospitales han sido los artífices de salvar las vidas», recalcó Bautista.

Sobre la falta de personal que denuncian los sindicatos, el delegado reconocía un déficit que achacó a la mala gestión de los anteriores gobiernos autonómicos y aseguró que en la bolsa de empleo del SAS no quedan médicos ni enfermeros sin contratar: «Ahora mismo no hay ningún médico parado. Hemos tenido que pedir permiso al ministerio para contratar a médicos de familia que estaban recién salidos y todavía no tienen especialidad. Hemos contratado a todo el mundo posible».

«En Málaga hay mucho trabajo brillante, de mano de la pública y la privada. Nos hemos ayudado, nos hemos mandado pacientes, y ese es el resultado, un buen resultado de la sanidad. Tenemos una barbaridad de obras en marcha en centros de salud, hospitales y consultorios. Estamos trabajando a marchas forzadas», concluyó.