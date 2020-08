Lucy Clip, complementos para zapatos con toques prácticos y muy originales

Lucy Clip nació de la necesidad de una mujer coqueta con pies estrechos y pequeños. «El 70% de las mujeres tienen problemas a la hora de comprar zapatos, pues no en todos los comercios encontramos los tallajes medios, por ejemplo el 37,5. En las tiendas habituales, cuando vas a comprar un zapato, preguntas por tu número; pongamos de ejemplo el 37. Al probártelo sientes que te queda grande y que se te salen al caminar. Le pides a la dependienta un numero menos, el 36 y te queda demasiado justo, sabes que a corto plazo te harán rozaduras. Al final no sabes cuál llevarte».

Quien enuncia esta queja es Elisa Maldonado, una emprendedora de Alhaurín el Grande y alma máter de Lucy Clip, que también nos da la solución: «A partir de ahora podrás comprar la talla 37, el pie irá más cómodo, no te hará rozaduras, y con Lucy Clip, lo llevarás bien sujeto».

Lucy hizo millones de pruebas para solucionar ese problema: usar taloneras, medias plantillas, enteras, usar algodón en las puntas, incluso meter un zapato en el congelador. Ninguna tuvo éxito.

La solución vino a través de su hija mayor, que por aquel entonces tenía dos o tres añitos, y tenía su chupete atado a su chupetera.«Pensé que dos pinzas como la del chupetero podrían servir como sujeción –comenta Maldonado– así lo hice, compré varias pinzas y las coloqué en los zapatos y una vez puestas me pasé unos lazos entre las arandelas, y ¡Eureka! ya no se salían los pies de los zapatos».

Como la idea le funcionaba, decidió usar otro material que sustituyera al lazo, que tuviera más cuerpo y rigidez. La prueba del nueve vino cuando decidió ir a comprarse unos zapatos para celebrar su santo. Era el 20 de noviembre de 2015.



Fuera chancletazos

«Me probé el zapato de mi talla, un 37, y me paseé por la tienda con el zapato dando chancletazos –recuerda Elisa– la dependienta se ofreció a sacarme una talla menos para probar, y le dije que no, que ya no me importaba que se me salieran un poco, que había encontrado la solución a mi problema. Saqué el Lucy Clip del bolso y se lo puse a los zapatos que me estaba probando en ese momento. Fue un éxito. La reacción de la dependienta fue lo que me hizo pensar en el futuro que tenía en mis manos».

Y es que aquella dependienta le pidió que le hiciera diferentes modelos de sujección para venderlos en su zapatería y así poder vender más modelos. Sin saber en el lío que se metía, Elisa aceptó y en tan solo dos semanas ya tenía la idea patentada y la marca registrada junto a una treintena de diseños distintos registrados que empezaron a ser vendidos en la zapatería donde Elisa había ido a comprar sus modelos del 37. Había nacido Lucy Clip.

En estos casi cinco años de existencia Lucy Clip ha seguido muy de cerca a los grandes diseñadores de zapatos, y muchas marcas que hacen verdaderas joyas con un par de zapatos. «Internet es el mayor escaparate del mundo, veo los materiales, los tejidos, los colores que se llevarán en las próximas temporadas e intento trabajar con los mismos para conseguir una armonía con los zapatos que se llevarán junto a mis complementos», comenta Elisa.

Los complementos de Lucy Clip son usados por todo tipo de mujeres. Al principio pensaba que las chicas jóvenes iban a ser su clientela mayoritaria pero el tiempo le ha demostrado que las mujeres de 50 años en adelante usan mucho zapato de tacón y quieren ir guapas y elegantes, pero sobre todo, cómodas y caminar seguras, al igual que las niñas pequeñas, ya sean para las manoletinas como para los zapatos de comunión. «Nuestro público no tiene edad», asegura Maldonado.

Exportar Málaga

Lucy Clip esta adherida desde hace un año a 'Málaga de Moda', la marca promocional que gestiona la Diputación de Málaga y cree que es una oportunidad muy interesante por la ayuda que procesan para dar a conocer las diferentes marcas que la integran a nivel nacional.

«Me siento encantada de poder ponerle a mis productos el sello distintivo de 'Málaga de Moda', –indica Lucy Clip– sobre todo cuando el pedido va fuera de España estoy llevando un trocito de Málaga a cualquier parte de Europa», concluye.

La pandemia le ha quebrado muchos planes a la diseñadora alhaurina, que tenía pensado participar en el ya cercano mes de septiembre en la Feria Internacional de la Moda de Madrid, e incluso en la de París que se sitúa en febrero, donde planeaba mostrar algún adelanto de su nueva colección.

«Para 2021 mantenemos nuestros básicos, añadiendo nuevas tonalidades y texturas. En la gama de brillos añadiremos glitter de distintos tonos y metalizados ideales para combinar con un básico –nos adelanta Elisa Maldonado– seguimos trabajando con perlas y brillantes que ya habíamos usado en ocasiones anteriores, pero cambiando sus fondos.

Y la diseñadora concluye: «Hemos ampliado la colección de broches para zapatos, el complemento perfecto para transformar los zapatos básicos en zapatos joya.

Lucy Clip dará a conocer próximamente sus nuevos trabajos en septiembre con la nueva colección de la que se harán varias campañas publicitarias. «Internet es el mayor escaparate del mundo. Y Facebook e Instagram los mayores centros comerciales», asegura la diseñadora, quien añade que «como nuestra intención es seguir creciendo a nivel internacional, hemos creado una cuenta para Instagran y Facebook en inglés y otra en francés, para poder hacer las distintas publicidades en distintos idiomas y canalizarlos en distintos países».