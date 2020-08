«Málaga tiene talento. Viene gente muy buena, pero la moda necesita ayudas»

Rafael Urquizar es uno de los diseñadores malagueños con una trayectoria más reconocida y reconocible. Precoz en el mundo de la moda, a los 16 años ya regentaba un taller profesional, Urquizar tiene una visión única de su trabajo y mira siempre hacia la vanguardia pero bebiendo de las fuentes más clásicas. Abanderado del estilo, este diseñador malagueño esparce su trabajo por las pasarelas más importantes nacionales e internacionales.

¿Cómo definiría su trabajo? ¿Cuál es su filosofía y su visión de la moda?

Mi visión tiene que ver con un modo de vida porque llevo toda la vida en esto. Aunque tengo claro que las cosas van a cambiar por la incidencia de la pandemia.

¿De qué fuentes bebe a la hora de diseñar sus piezas?

La cultura, el arte, la música una persona por la calle. Cualquier cosa es fuente de inspiración. Incluso cuando acabas una colección te está inspirando para la siguiente.

¿Cómo consiguió tener un taller propio con tan solo 16 años?

Por tema familiar. Unos amigos de mi familia apostaron por mis diseños y con 16 años, una edad en la que no te suelen tomar en serio, ya llevaba un taller que era más grande que el que tengo ahora.

¿A qué tipo de mujer están destinadas sus creaciones?

A todo tipo de mujeres. Mis creaciones se las han puesto desde chicas jóvenes hasta las abuelas. Nuestra firma tiene sencillez, temporalidad, y un vanguardismo que es una mezcla de clásico renovado. La cuestión es no mirar hacia atrás sino hacia adelante.

¿Cuáles son las claves para tener y desarrollar un estilo propio?

Primero tienes que tenerlo porque el estilo sale desde el principio, o lo tienes o no lo tienes. Lo segundo es no mirar a la moda y hacer lo que tú crees que le va a quedar bien a tus clientas, y tercero, no dejarte influenciar por las modas. Se puede tener un estilo determinado y no estar de moda.

Desde su punto de vista, ¿cómo se integra o se ha integrado una prenda como es la mascarilla en el hábitat de trabajo de un diseñador?

Como a todos, por obligación. Es una prenda que es necesario llevar. La mascarilla quirúrgica es horrorosa y hay que apostar por mascarillas que vayan con el look que lleves ese día. Empezamos a vender bastantes mascarillas de diseñador al principio de toda la pandemia. Ahora como hay mascarillas por todos lados ya vendemos muchas menos.

¿En qué se ha inspirado a la hora de diseñar la mascarilla que presenta a través de La Opinión de Málaga?

Es una mascarilla básica, con un corte normal con pespuntes y etiqueta con la firma. Las hago en todos los colores. Solo he hecho un par de modelos con estampados porque yo suelo trabajar con modelos lisos en otras prendas. Las mascarillas con estampados un poco excesivos me parecen un poco ridículas. La mascarilla es un complemento, no deber ser un espectáculo.

¿Cómo ha trabajado con un elemento prácticamente inédito como es la mascarilla?

Lo primero fue investigar el tipo de mascarilla que queríamos hacer. No ha sido difícil. Hay que elegir los materiales más adecuados para que puedas respirar bien y no morirte de calor en verano. La elección del tejido ha sido importante.

¿Cómo le está afectando a usted en particular y al mundo de la moda en general la crisis provocada por la pandemia?

Para mí ha sido un desastre. Necesitamos ayudas de las instituciones porque por, ejemplo, nosotros este año lo damos por perdido. Trabajo no hay ninguno. Los talleres están parados y hay que hacer frente a muchos gastos. Somos un sector muy olvidado por la administración.

Olvidándonos de la pandemia, ¿cómo definiría el momento actual de la moda en Málaga?¿Hay talento en nuestra ciudad?

Málaga tiene mucho talento, muchos diseñadores y además en diferentes estilos. El momento de la moda es muy bueno, no solo en aquellos que estamos ya consagrados y llevamos mucho tiempo en esto sino también en la gente que viene por detrás y que vale bastante. Pero se necesitan ayudas, muchas ayudas.

¿El futuro de la moda pasa por la digitalización y la venta online o podrán convivir las tiendas físicas con los espacios virtuales?

Yo puedo vender una mascarilla online pero no se puede vender un traje de costura a medida online. Hay determinados sectores de la moda donde es imposible la digitalización. Un traje a medida, que es caro, no se puede pedir online.

¿Con qué expectativas está trabajando Rafael Urquizar de cara a la temporada 2021?

Nosotros presentamos este año la colección del 2021 el 14 de marzo en Madrid y te puedes imaginar dónde tengo la colección: colgada en el taller sin haberse presentado, con un gran desembolso realizado tanto económico como de trabajo y estamos prácticamente en septiembre y seguimos sin presentarla. Todo está muy complicado.