Ada Gutiérrez: "La moda para mí es algo evolutivo. Nunca se queda parada"

Ada Gutiérrez es una diseñadora malagueña con amplia experiencia. Participar en Benahavís Flamenca ha sido su puesta de largo tras meses de parón en el que se dedicó a hacer mascarillas, primero para los trabajadores esenciales y luego para sus clientes.

La visión de la moda de Gutiérrez pasa por la innovación pero siempre mirando a épocas pasadas de las que siempre se aprende y sirven para incorporar detalles a sus colecciones.

¿Cómo ha sido la experiencia de Benahavís Flamenco, un evento en el que participó usted a principios de agosto?

Muy buena. Teníamos ganas de volver a ver los volantes, las colecciones, las pasarelas. Han sido meses muy duros y da mucha satisfacción volver a ver el nombre de nuestra marca en una pasarela.

¿Cuál es su filosofía y su visión de la moda?

La moda para mí es algo evolutivo. Siempre va evolucionando. Nunca se queda parada porque siempre integras conceptos pretéritos en las nuevas colecciones.

¿De qué fuentes bebe a la hora de diseñar sus piezas?

Me inspiro sobre todo en los tejidos, y luego en algo de tu vida, como un momento determinado, un viaje, etc.

La moda, ¿tiene más de oficio o de arte?

De ambas por igual. Al ser una creación artística estás desarrollando un arte. El oficio es el estudio, la formación, lo que te permite crear.

¿Hacia qué tipo de mujer van destinadas sus prendas?

A todas. No va enfocada a un tipo determinado de mujer. Al ser diseños exclusivos nos enfocamos en el estilo de cada mujer y en lo que más le favorezca. Estudiamos cuerpo, cara, el estilismo general, etc.

Desde su punto de vista, ¿Cómo se integra o se ha integrado una prenda como es la mascarilla en el hábitat de trabajo de un diseñador?

Empezamos trabajando durante la pandemia para donarlas. Nos informamos de los tejidos más apropiados para que fueran efectivas y protegieran, nuestras mascarillas llevan tres tipos de tejido. Luego ya nos centramos en integrar la mascarilla en nuestro día a día y en las que se necesitaban para determinados eventos, pero siempre teniendo en perspectiva la seguridad. Luego las incorporamos a nuestro canal de venta y ahí hemos hecho diferentes tipos de prendas más comerciales (lunares, estampados, con pedrería, bordados, apliques, etc).

¿En qué se ha inspirado a la hora de diseñar la mascarilla que presenta a través de La Opinión de Málaga?

Estoy trabajando sobre todo una línea para eventos, con un patrón base, que sean seguras y que tapen todo lo que tienen que tapar.

¿Cómo le está afectando a usted en particular y al mundo de la moda en general la crisis provocada por la pandemia?

Muchísimo. Muchos compañeros tuvieron que cerrar su negocio. Nosotros no hemos cerrado pero tenemos mucha incertidumbre por el futuro y también por el presente. Las mascarillas nos han salvado mucho. También he hecho algo de eventos y por ahí hemos ido tirando.

Olvidándonos de la pandemia, ¿cómo definiría el momento de la moda en Málaga?

Antes de la pandemia estaba en un momento magnífico. Se escuchaban por todos lados los nombres de diseñadores flamencos y de eventos. Lamentablemente esto ha supuesto un parón pero cuando pase todo volveremos a estar en primera línea, sobre todo por el apoyo de 'Málaga de Moda' que está trabajando mucho y está haciendo que se visibilicen nuestros trabajos.

¿Es Málaga tierra de talento para la moda?

Sí. En Málaga hay muchísimo talento para la moda y para todo. Tuvimos a Picasso, imagínate. Siempre ha habido grandes artistas malagueños en todas las disciplinas.

¿El futuro de la moda pasa indefectiblemente por la digitalización y la venta on line, o pueden convivir perfectamente las tiendas físicas tradicionales con lo digital?

Creo que van a convivir por mucho tiempo pero es absurdo negar la digitalización y hay que subirse a esa ola antes o después. Poco a poco se irá imponiendo lo virtual.

¿Con qué expectativas se puede trabajar en una situación tan desfavorable? ¿Cómo visualiza a nivel de trabajo el 2021?

Espero que sea mejor que 2020 pero soy consciente de que van a seguir habiendo restricciones porque habrá oleadas y rebrotes. Espero y deseo que la cosa se vaya reactivando, aunque soy de las que piensan que nuestra vida no va a volver a ser como era en el año 2019.