Detectan casi medio centenar de positivos en el centro de discapacitados de Coín

La Consejería de Salud y Familias investiga la proliferación de casos positivos por coronavirus, hasta rozar el medio centenar, en las instalaciones privadas del centro de discapacitados Prodicco, situado en el término municipal de Coín.

Al respecto, el alcalde, Francisco Santos (PP), ha reconocido a este periódico la preocupación existente, "porque muchos usuarios ingresaron en el centro aún adolescentes, pero en algunos caso ya tienen más de 50 años". No obstante, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "He hablado personalmente con los consejeros Jesús Aguirre y Elías Bendodo este mismo miércoles, desde principios de esta semana con el delegado provincial, Carlos Bautista, y el seguimiento es permanente", alega.

"Los usuarios de Prodicco no responden al perfil de otras residencias, como les he explicado a los máximos dirigentes autonómicos. Son personas que no están quietas, que se pueden levantar, incluso zarandear a los cuidadores. Por eso nos va a enviar la Junta equipos específicos para aislar a los positivos del resto y desde el principio de la pandemia el centro de salud del municipio realiza seguimiento específico a estas instalaciones", relata Santos.

El número de positivos de las últimas semanas ha sido muy significativo, de ahí que se haya dado la voz de alarma a autoridades autonómicas. Sólo este pasado martes se notificaban 25 contagios confirmados en Coín, de manera oficial. El regidor en un comunicado público alega que fuentes del centro de salud elevarían los casos a más de dos centenares, debido al incremento de las pruebas PCR diarias en la localidad.

Por este motivo, el Consistorio agradece "la grandísima labor que están realizando los profesionales sanitarios". Y agrega el propio alcalde: "Si podemos encontrar una parte positivo es que la mayoría de los casos detectados son asintomáticos o presentan síntomas leves, por lo que apenas se han registrado hospitalizaciones ni se cuenta con casos que requieran de UCI", como respuesta a los rumores que puedan circular en su municipio en cuanto a la gravedad de los positivos detectados en Prodicco o en otros emplazamientos de la localidad del Valle del Guadalhorce.

Santos ha querido insistir en el llamamiento de todas las instituciones públicas a la ciudadanía, "para que sigan escrupulosamente las medidas preventivas y recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de este virus". Asimismo ha avanzado que tanto la Junta como la Subdelegación del Gobierno van a responder a su petición de "apoyo logístico", con el objetivo de que puedan mejorarse las infraestructuras del centro privado y el "correcto seguimiento de los casos detectados".