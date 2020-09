Suso Gallardo: "En ganas e ilusión no nos puede ganar nadie"

El momento del Rincón Fertilidad se ha hecho de rogar, pero al fin ha llegado. Las chicas de Suso Gallardo comenzarán su andadura por la temporada 20/21 con el ansiado estreno en la Copa de la Reina, el próximo jueves ante el Rocasa Gran Canaria, en el Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre. Las ganas y la ilusión son palpables en el vestuario del conjunto malagueño y así los han demostrado el técnico de las "Panteras" y Sole López, capitana del equipo.

"Se ha hecho largo, muchos meses no sólo sin algo oficial, han sido sin balonmano, sin competir, sin entrenar. Había muchas ganas de que llegase la Copa de la Reina, si le sumamos que es en casa, en Málaga, más ganas aún", expresaba la jugadora, al igual que su entrenador, "Ya tocaba volver a jugar, después de seis meses había muchas ganas, más con una copa en casa. En ganas e ilusión no nos puede ganar nadie. Era un sueño para Diego Carrasco esta copa en casa y creo que, pase lo que pase, en ilusión y ganas no nos va a ganar nadie".

La pretemporada del Rincón Fertilidad se saldó con un pleno de victorias para las malagueñas, algo que provoca muy buenas sensaciones de cara a la competición. "Creo que las sensaciones son buenas, los objetivos que nos marcamos de llegar bien físicamente a esta fase final de la Copa de la Reina lo hemos cumplido. La pretemporada, más allá de que sea con resultados positivos, ha traído sensaciones y lo que se ha trabajado se ha reflejado en la pista. Estamos muy contentos con el proceso que llevamos", afirmó Suso Gallardo.

En la misma línea se mantiene Sole López, que además resalta la plantilla tan completa que ha formado el equipo para esta nueva temporada: "Le pongo una nota positiva, el equipo ha mostrado un gran nivel. Me gusta mucho la mezcla de veteranía y juventud, admito que las jóvenes me están sorprendiendo de lo bien que se han adaptado, cómo están compitiendo en cada partido, en cada entrenamiento. Eso es un lujo. Llegamos bien físicamente, contando que llegamos tras cinco meses sin competición, pero es algo que le pasará a todos los equipos. Nos mediremos y veremos a qué nivel estamos de cara a esta Copa de la Reina".

El primer reto de las malagueñas para alcanzar el título será superar al Rocasa Gran Canaria en los cuartos de final, uno de los cocos de la Liga Guerreras Iberdrola. "Hay que hacer un partido casi perfecto, jugamos contra uno de los rivales más fuertes, con una trayectoria y una experiencia brutal, con muchos títulos a su espalda. Debemos evitar fallos y pérdidas no forzadas y poder marcar nuestro ritmo será clave para poder llevarnos el partido. Quien sepa marcar su ritmo y aguantar esos posibles nervios de volver a jugar un partido oficial y se meta antes en partido puede tener un factor importante a su favor", aseguró el técnico.

La única nota negativa de este regreso del balonmano a las pistas es que los aficionados no podrán estar en las gradas para animar al equipo. "Es una espinita que vamos a tener clavadas. Es una pena porque aquí en Málaga, poco a poco, la afición se iba enganchando al balonmano y podía ser un precioso ambiente. Pero toca adaptarse a la nueva normalidad y ahora mismo es lo más seguro", finalizó Sole López