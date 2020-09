Merche Castellanos: "Se han notado las ganas que teníamos de esta Copa"

El Rincón Fertilidad aseguró su pase a semifinales al vencer al Rocasa Gran Canaria en un encuentro que rozó la perfección. Las de Suso Gallardo se mantuvieron por delante en el marcador casi la totalidad del partido, gracias a un despliegue defensivo y una efectividad en ataque abrumadora. Tras el choque, las sensaciones que se pudieron ver en el técnico y las jugadoras malagueñas, no solo era de felicidad por el logro conseguido, si no también de satisfacción por el trabajo bien hecho.



Suso Gallardo, destacó en sus declaraciones post-partido el gran trabajo de su plantilla en defensa y reconoció que las lesiones del conjunto rival fueron un punto a favor para su equipo: "Sabíamos el rival al que nos enfrentábamos, un equipo durísimo, con mucha experiencia y sabíamos que si aguantábamos la primera parte, que teníamos más fondo de armario por las lesiones que han tenido y la verdad que el equipo ha estado de 10. La defensa ha estado durante el partido brillando la excelencia, la portería genial y en ataque hemos visto por momentos lo que queríamos, creo que hemos hecho un partido muy completo".



Parte de la victoria se gestó con las paradas de Merche Castellanos. La "guerrera" se mostró muy contenta por el trabajo de sus compañeras y, sobre todo, por la presencia de público en el Pabellón de El Limón: "El equipo ha estado trabajando muy bien la pretemporada hemos ido de menos a más, se ha notado en el partido, se notaba las ganas que teníamos. Ha salido un partido muy completo contra un rival muy duro, estamos muy contentas con el trabajo y el ver al público es una alegría, lo bueno del deporte es que venga tu gente y poder disfrutar con ellos".



En la misma línea se mantuvo Sole López. La número 10 del equipo fue una de las principales bazas del equipo para lograr el triunfo. Su actuación en la primera mitad, junto a la de su hermana, Espe López, fue formidable y supuso el primer paso para alcanzar la victoria. "Muy orgullosa, muy feliz en estos momentos. Hemos jugado un partido contra un gran rival como el Rocasa, creo que el equipo ha estado casi sobresaliente, no se puede pedir más. Estamos en casa, es verdad que con menos público del acostumbrado, pero estamos muy contentas".







Declaraciones de @Merche1616 tras el partido de cuartos de final de #CopaReina2020 @IberdrolaDHF ante el @BMRemudas



"Se han notado las ganas que teníamos de esta Copa"#SomosPanteras pic.twitter.com/FrRls570u2 — Rincón Fertilidad (@BMMalagaCosta) September 4, 2020