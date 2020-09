Paz Padilla revela en 'Sábado Deluxe' cómo vivió la muerte de su "media naranja"

Ayer sábado 5 de septiembre, Paz Padilla realizaba su primera aparición pública oficial tras la pérdida de su marido, Antonio Vidal. Lo hacía en el programa 'Sábado Deluxe' en donde pudo expresar a su manera, sin falta de sentido del humor y bromas, cómo recibió la noticia de que el amor de su vida, su media naranja, tenía un tumor terminal y cómo vivió los últimos meses de vida de Antonio.



Al iniciar la entrevista, la humorista pidió al programa que no se mostrasen imágenes de su vida con Antonio, por lo que el encuentro se realizó con un estrellado firmamento de fondo. A medida que avanzaba en su discurso, la gaditana accedió a ver imágenes ante las que no pudo reprimir sus lágrimas, sobre todo al escuchar la voz de su madre en uno de los vídeos que emitieron recordando la fortaleza y los ánimos que Dolores Díaz le daba a su hija.



El desgarrador testimonio de Paz Padilla, a pesar de estar edulcorado por sus chistes, revela cómo la presentadora tuvo que afrontar la muerte de su madre mientras se preparaba para la de su marido, un tiempo en el que el protagonista ha sido el amor. "He aparecido en su vida para ayudarle a morir. Lo único que le he dado ha sido amor, amor del bueno, del blanco", comentaba Paz. El confinamiento le permitió estar al lado de Antonio en su última fase, han podido hacer de todo, pero hay una cosa que se les quedó pendiente y que ella misma confesaba: "Hacer juntos un hijo, siete u ocho".





La emoción de Toñi Moreno

Reincorporación inmediata

Pese a este duro golpe, la presentadora de 'Sálvame' no se cierra al amor:No obstante, la gaditana sabe a ciencia cierta que no se volverá a enamorar como lo hizo de Antonio. Era su media naranja y, añadía con una sonrisa.La presentadora quiso agradecer ael cariño que le han mostrado en estos difíciles momentos en los que le han dejado claro -desde sus jefes, "la nave nodriza", como ella la llama, que eran los únicos que conocían la enfermedad de Antonio y por lo que ella estaba pasando, hasta sus compañeros- que son una verdadera familia. Para finalizar, Paz, quien quiso dar las gracias a su madre porque, con su testimonio, "ha ayudado a muchas personas".El paso de Paz Padilla por 'Sábado Deluxe' no ha pasado desapercibido y lasno se han hecho esperar. Una de las primeras ha sido Toñi Moreno quien ha amanecido este domingo publicando esta sentida"Querida Paz: Te escribo esta carta para darte las gracias. Anoche, en tu entrevista removiste los cimientos de muchos de nosotros, y€ No solo nos diste una lección sobre la muerte, muy al contrario,Me sentí conmovida y reconozco que tuve un poco de envidia porque te vi tan llena de amor. Eres afortunada. Pudiste vivir un amor único junto a Antonio y no todo el mundo puede decir lo mismo.¡Que suerte tenerte cerca!Gracias Paz. Gracias por tanto", ha escrito la presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa'.Tras estar por semanas alejada del foco, ahora toca regresar a la pequeña pantalla. Paz Padilla volverá a ponerse al frente de las tres ediciones diarias de 'Sálvame' el próximo miércolesLa comunicadora conducirá el programa ese día y también el jueves,, que, del 10 al 13 de septiembre, se subirá al escenario del Donostia Kultur para volver a protagonizar 'Desmontando Séneca', la obra teatral que tuvo que paralizarse por el coronavirus.