Las universidades andaluzas empezarán el curso con un modelo híbrido de docencia

Un entorno educativo seguro, responsable e híbrido es como se presenta el próximo curso 2020-2021 en las universidades públicas andaluzas. El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, AUPA, y rector de Jaén, Juan Gómez Ortega, y el rector de la Universidad de Málaga, Jose Ángel Narvaez, han ofrecido hoy, una rueda de prensa para informar de los cambios y novedades acerca del inicio del curso académico. Así, Gómez Ortega ha asegurado que todas las universidades de toda Andalucía están en contacto diario para coordinarse; y que las decisiones se toman de forma común en todo el sistema educativo andaluz: "ha habido un esfuerzo muy importante, llevamos cuatro meses preparando este curso", ha explicado.

Asimismo, Gómez Ortega ha explicado en la rueda de prensa, que ha tenido lugar en el Rectorado de la UMA, que en el ámbito de la docencia, el 16 de junio se llegó a un acuerdo sobre las condiciones de este próximo curso: "va a haber tres escenarios posibles, el primero presencial, el segundo híbrido y el tercero no presencial". Por lo tanto, y debido a las circunstancias que actualmente atraviesa nuestro país sobre la crisis sanitaria del Covid-19, "se decidió que el inicio del curso iba a tener el modelo híbrido, pero con la mayor presencialidad posible". Esto quiere decir, que un porcentaje de los estudiantes asistirán a algunas clases, mientras que otros seguirán el temario a través de una videoconferencia. "De hecho ya se han instalado cámaras en todas las clases y en algunos laboratorios también", ha afirmado.

Por otro lado, las clases prácticas que requieren presencialidad obligatoria, se realizarán cumpliendo con el protocolo de seguridad para poder ser desarrolladas: "entendemos que hay clases prácticas que necesitan ser presenciales y éstas se establecerán con todas las medidas de seguridad", ha señalado.

Una preocupación que existía era que el número de matrículas cayera para este próximo curso. No obstante, Gómez Ortega ha declarado que "como primer dato esto no es así, incluso podríamos decir que se han incrementado en algunas carreras".

El presidente de AUPA, ha asegurado que se han rediseñado todas las guías docentes para los tres posibles escenarios y que éstas ya han sido publicadas para que estén a disposición de los alumnos: "antes del proceso de matriculación, los alumnos pueden leer estas guías", ha asentido. Además, en esta guía se recoge un apartado en el que se explica que cada universidad tiene que identificar sus centros para poner un 'Equipo Covid': "para que cumpla con el plan de actuación diseñado para cada centro en base a la limpieza, ventilación y desinfección de las aulas". Por ello, también existe la 'Figura Covid' que se encarga de contactar con Sanidad ante un posible contagio.

"A los profesores se les realizarán pruebas serológicas al inicio del curso para garantizar un entorno seguro", ha dicho Gómez Ortega.

Por otro lado, existe un documento de recomendaciones del Ministerio para adaptar la educación no presencial, que recoge tres novedades: "la mascarilla es obligatoria, habrá un refuerzo de la ventilación y será obligatorio cumplir los protocolos para posibles contagios".

Gómez Ortega ha informado de que están trabajando para que en el caso de que haya un positivo, saber y conocer su entorno para evitar que el virus se propague: "esto lo haremos a través de una aplicación o de un código QR y por su puesto, desde las universidades vamos a incentivar el uso de la aplicación Radar Covid".

De la misma forma, se está estudiando cómo poner asientos fijos para los jóvenes "aunque esto es una tarea complicada ya que en la universidad hay muchos cambios de aulas".

Otra de las cuestiones tratadas en la rueda de prensa ha sido la alteración del coste que va a suponer todas las estrategias mencionadas anteriormente: "en unas semanas se sabrá la financiación para las universidades, pero lo que sí tenemos claro es que si hay que destinar dinero de otra cosas se hará, esta es nuestra prioridad", ha subrayado el presidente.

Para concluir, se ha hablado de el reto "tan extraordinario" que han abordado las distintas universidades no solo durante este verano, sino desde finales del curso pasado: "luchamos porque no se perdiera el curso y podemos decir que así fue". También, el presidente ha querido destacar que las universidades andaluzas fueron las primeras en decidir que las clases no podían ser presenciales: "fuimos muy valientes", ha concluido.

Como broche final, Gómez Ortega ha señalado que tienen la responsabilidad de que las normas se respeten, para cumplir con un entorno educativo responsable y seguro: "tenemos la responsabilidad de que todo esto cale en las personas y que se cumplan todas las normas desde el respeto a los demás".