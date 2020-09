'Masterchef Celebrity' inicia su edición más explosiva

Cuando se reúnen 16 famosos con mucha personalidad y encima lo hacen a los fogones, pasa lo que pasa. Y esta quinta edición de Masterchef celebrity que estrena TVE el martes, 15 (22.10 horas), en la que participan personajes tan diferentes como Celia Villalobos, Florentino Fernández (Flo), Jesús Castro y Ainhoa Arteta, ha resultado ser un cóctel explosivo. Además de la más complicada a causa de las medidas de seguridad impuestas por la pandemia del covid-19, que ha obligado a cambiar rutinas. Aunque el telespectador apenas lo notará. De hecho, habrá igualmente pruebas de exteriores en lugares como un autocine, la playa de Taifa. La Alberca y el mercado de La Boqueria de Barcelona.

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y productora ejecutiva del programa, explica cuáles son los ingredientes de este apetitoso pastel que se ofrecerá en 12 porciones: verdad, mucha exigencia y mucho sentido del humor. "Verdad, porque nos han enseñado una parte que no conocíamos, y exigencia, porque hemos cambiado las mecánicas y hemos conseguido sorprenderles y sacarles de sus casillas". El humor no ha faltado, y no solo lo han puesto, como era de esperar, Flo, La Terremoto y David Fernández. Los concursantes también han demostrado ser muy bailones, sobre todo Perico Delgado, segun Rey.

Villalobos, exministra del PP y exvicepresidenta del Congreso, entre otras cosas, tiene el honor de ser la primera política (es del PP) que pisa Masterchef celebrity, aunque ya no lo sea. "Los políticos están muy encorsetados", asegura. "Yo soy muy apasionada, muy echada pa'lante y me gustan los riesgos", afirma, sin querer reconocer que también es mandona.

En cambio, la soprano Ainhoa Arteta no esconde que en el programa ha mostrado su cara más desconocida: "En los escenarios y los platós me controlo y suelo hacer un papel, pero en mi vida privada cojo las cosas como un volcán", admite.

Quien también ha estado a punto de perder los nervios ha sido el actor Jesús Castro, que ha protagonizado el encuentro más sonado con el miembro del jurado más propenso a estas cosas, Jordi Cruz: "Fue un tanteo de terreno leve", aegura el intérprete de El Niño.

Lo mismo, el tertuliano Gonzalo Miró, que ha visto volar los cuchillos. En el sentido figurado, claro. "Yo vine aquí a pasármelo como un niño en una piscina de bolas, pero ha habido mucha tensión", asegura.



Un antes y un después

Melani Olivares también ha encontrado la experiencia muy diferente a las que ha vivido como actriz: "No estaba acostumbrada a tanta exposición. Estaba como un pulpo en un garaje. Para mí no ha sido fácil. Pero lo he pasado bien".

Sn embargo, Lucía Dominguín Bosé, la hermana más desconocida de Miguel Bosé, ha buscado en este programa dejar esa condición. "En mi vida hay un antes y después de Masterchef celebrity. Ahora puedo ir a la NASA", afirma.

Nicolás Coronado, su sobrino, e hijo del actor José Coronado, también ha tenido lo suyo con el jurado: "Masterchef celebrity es como una metáfora de la vida (...). Y Samantha (Vallejo-Nágera) es una señorita elegante, pero esos dos cabronazos (Rodríguez y Cruz) nos han hecho pasar mal y se lo he devuelto"

El humorista David Fernández, en cambio, ha superado el reto con humor, por supuesto: "Todo lo que hago es pasármelo bien. Pero en este programa se sufre un poquito".



Los estilismos

Es lo que le ha pasado a la presentadora Raquel Sánchez Silva, que acostumbrada a manejar a jurado y concursantes en concursos y talents como Maestros del costura, ha visto la otra cara: "He trabajado con concursantes en el 80% de mis programas y no tenía ni idea que fuera tan difícil serlo", confiesa.

El estilista Josie, responsable de los looks de Cristina Pedroche en Nochevieja y conocido por su participación en varios programas, además de criticar los atuendos de todos en el concurso, reconoce que ha sufrido con tantas clases. "Son muchas horas a la cocina".

Aunque para estilismos, los de La Terremoto de Alcorcón, que aunque no ha dejado ver mucho a Pepa Charro, la mujer que hay tras el personaje, ha lucido modelitos imposibles. "La complicación era cocinar con todo esto encima", dice.



Una oportunidad

Para Raquel Meroño, participar en Masterchef celebrity ha sido, además de un reto, una oportunidad, porque había dejado su carrera en la televisión para dedicarse a su familia y ahora quiere volver a retomarla. "Una cosa es querer volver y otra que se te dé la oportunidad. Es la experiencia más intensa y extraña que he vivido", reconoce.

El actor Juanjo Ballesta ha sido el niño travieso del grupo, que incluso no dudó en abandonar momentáneamente una estresante prueba de exteriores para ir al baño: "Es que tenía un apretón... Pero he sido el que mejor me lo he pasado", sostiene.

La modelo Laura Sánchez, por su parte, ha dado la nota de simpatía, porque pasó por todas las dificultades sin perder la sonrisa, aunque reconoce: "Esto ha sido lo peor y lo mejor que he hecho en mi vida".

El humorista Florentino Fernández, Flo, no ha dejado de ser Flo. "Lo he pasado muy bien. A Celia le he dado mucha caña y hasta hemos jugado al Candy Crush", dice en referencia a la pillada de la política en el Congreso. Para concluir con su habitual humor surrealista: "Voy a ver esta edición, porque al igual gano".



Otros rostros

No serán estos los únicos rostros famosos. En esta edición se contará con la visita de Lolita, Paz Vega, Félix Gómez y los ganadores Ana Iglesias (Masterchef 8) y Saúl Craviotto, así como la presencia de Andrés Berasategui, Dabiz Muñoz y Jesús Sánchez. Asimismo se rendirá homenaje a los sanitarios y a los abuelos.

El programa, al que la pandemia por otra parte ha beneficiado, porque ha visto aumentar sus audiencias en su última edición, contará, asimismo, con una fuerte apuesta digital al colgar contenidos en Instagram, Tik Tok y Youtube.