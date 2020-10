María Teresa Campos, a punto de abandonar el 'Deluxe': "¡Yo no he venido a esto!"

María Teresa Campos fue este sábado al 'Deluxe' a hablar sobre todo los frentes que tenía abiertos con Edmundo Arrocet y es que desde que fue al programa de Bertín Osborne, la presentadora no ha parado de escuchar muchas especulaciones. La que más ha resonado en los medios de comunicación es que estaría dispuesta a perdonar y hacer las paces con Bigote y volver a tener una relación sentimental con él.



Llegaba cabreada al plató, de hecho, estaba muy excitada en su entrevista con Jorge Javier Vázquez. Solo se consiguió romper cuando habló de sus hijas y de su yerno, José Carlos. Tuvo una discusión brutal con el conductor del programa, que le tocó de nuevo escuchar los rapapolvos de María Teresa Campos por dar paso a un vídeo en el que se hablaba del hermano de sus hijas, de Rocío Carrasco, de su nieta...



La que fuera reina de las mañanas no quiso hablar de nada de eso y se levantó para irse del plató. "¡Yo no he venido a esto!", le espetó a Jorge Javier. "He venido a una cosa muy concreta y no a esto, si sigues por esta línea me voy", amenazó después de que asegurase al inicio del espacio que no quería que su entrevista se convirtiese en "una corrida de toros y que entren a matar".





CHILLO CON LA CAMPOS LIÁNDOLA pic.twitter.com/8GpcENr2XZ — peri keating (@T5Comento) October 3, 2020

ME MEO con la Campos en brote insultando a JJ y diciéndole que está más solo que la una y que le va a volver a dar un ict*s pic.twitter.com/ILBoOc9Mag — peri keating (@T5Comento) October 3, 2020

El presentador del 'Deluxe' se levantó para pedirle que se tranquilizara, pero le advirtió que no estaba dispuesto a soportar "el chaparrón" de sus críticas. "Si sigues por ese camino me voy", advirtió ella otra vez, que miró a cámara para asegurar queEdmundo Arrocet: "Esa es una etapa cerrada".Minutos después de este mensaje, María Teresa Campos se volvió a sentar y retomó su entrevista con Jorge Javier Vázquez entre risas como si nada hubiera pasado.