Una empresa malagueña se ofrece cubrir la falta de comedor

El conflicto por la falta de comedor escolar aún sigue latente y sin solución a la vista. Pero hay empresas como Acompanya, que se han ofrecido a cubrir esta falta de servicio de comedor, de manera temporal, hasta que la Consejería de Educación logre solventar la situación. Pero su propuesta, según la empresa, no ha obtenido respuesta alguna por parte de la administración competente. "Llevamos 10 años trabajando con centros de menores, de mayores, aunque no habíamos trabajado en colegios pero no sería un problema", dice Juan Carlos Espejo, presidente de esta empresa.

Acompanya es una empresa de inserción dedicada al servicio de catering integral promovida por Prodiversa-Progreso y Diversidad, y que ya ha trabajado en situaciones similares: "Cuando empresas de catering quiebran lo normal es hacer un contrato de urgencia", asegura.

Acompanya presentó a la Consejería de Educación su propuesta y así poder optar a este contrato de urgencia, pero según ellos no obtuvieron respuesta alguna: "Hay más empresas que concursan por este contrato, quien gane el concurso de urgencia se lleva el lo lleva, pero tiene una duración limitada hasta que se realice la contratación definitiva de otra empresa", afirma.

Acompanya denuncia que a pesar de "haberse presentado varias veces, no se les ha comunicado nada más". "No entiendo esta actitud, solo me queda pensar que se quieren ahorrar dinero", lamenta.

Por su parte, la Delegación de Educación, responde ante la quiebra de las empresas de catering, que ha derivado en una falta de comedor que ya alcanza el mes, reiterando su "compromiso de llevar a cabo una tramitación urgente para la contratación pública" que cubra este servicio.

La quiebra de Perea Rojas y Col Servicol, las encargadas de ofrecer este servicio, ha supuesto un quebradero de cabeza para 49 colegios de la provincia de Málaga. En el último mes, los padres y madres de los 400 niños afectados han llevado a cabo diversas protestas, como un comedor móvil delante de los colegios, como forma de manifestar su malestar con esta situación, que está derivando en serios problemas de conciliación laboral de muchos padres.