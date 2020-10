"Solo Adrián y Lombán se mostraron dispuestos a bajarse el sueldo"

El ERE que anunció el administrador judicial el pasado mes de agosto supuso un antes y un después en el Málaga CF. Sobre esta medida y la respuesta de los jugadores afectados, Manolo Gaspar quiso hacer especial mención a Adrián González y David Lombán, "fueron los únicos que se mostraron dispuestos a la rebaja salarial".

"Con el resto no he podido llegar a una negociación porque no hubo posiblidades. Lo de Adrián es una pena, pero también los esfuerzos llegan hasta un punto", remarcó el dirigente paleño.

Además, al ser preguntado si le sorprendía que algunos de esos jugadores no hubiesen encontrado todavía equipo, comentó que el mercado "ha sido muy complicado". "La realidad es nueva y a los jugadores les va a costar asimilarla. Son jugadores que tenían cierto mercado, pero ahora con los espacios salariales y con sus caches puede ser difícil encontrar equipo, pero son buenos jugadores. Nos hubiese gustado seguir contando con ellos, pero hemos tenido que separar nuestros caminos".