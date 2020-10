El brutal zasca de 'Equipo de investigación' al tuitero Alvise: "Pero, ¿usted quién es?"

Alvise Pérez, el antiguo exasesor de Toni Cantó en Ciudadanos y destacado tuitero de extrema derecha, ha protagonizado un extraño enfrentamiento en Twitter con 'Equipo de investigación' del que ha salido muy mal parado.



El periodista sevillano se ha dirigido al programa presentado por Gloria Serra para preguntarles si habían iniciado una investigación centrada en su persona. "¿Podéis afirmar públicamente que no habéis dado orden a nadie de vuestro equipo para seguirme e investigarme?", escribía Pérez, que también se dirigió a la cadena de Atresmedia: "Incluyo en la pregunta a La Sexta. Respondan".



La respuesta por parte de 'Equipo de investigación' no se hizo esperar. Poco minutos después de la mención de Alvise, el responsable de las redes del programa le contestó de forma contundente: "Pero, ¿usted quién es?". Cuatro palabras que dejaron fuera de combate al periodista sevillano.