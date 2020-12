El pliego de La Malagueta queda desierto ante el veto de las asociaciones profesionales y la FTL

El pliego para la organización y gestión de espectáculos taurinos en la plaza de toros de La Malagueta se va a quedar desierto. Este lunes 21 de diciembre concluye el plazo para la presentación de ofertas a la Diputación Provincial de Málaga, y el sector en pleno se ha manifestado en contra de las condiciones establecidas por este concurso público.

Así lo expresaban el pasado 11 de diciembre en una carta remitida al presidente del ente supramunicipal, Francisco Salado, por las principales asociaciones de profesionales, concretamente la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros (UNPBE) y la Unión de Toreros (UT). A ellas se unía, sorpresivamente, la Fundación de Toro de Lidia (FTL), lo que ha creado no poco malestar entre componentes de su Capítulo de Málaga, habiéndose producido incluso bajas por entender que no se ha tenido en cuenta la opinión de los aficionados malagueños y se ha extralimitado en sus objetivos al unirse a estas asociaciones.

En la misiva se expresaba la "preocupación por el nuevo pliego redactado para el concurso de la plaza de toros de Málaga". "El sector taurino está pasando en la actualidad por una situación de crisis, agravada por el año casi en blanco sufrido como consecuencia de la pandemia, de efectos devastadores", señalaban para añadir que "son momentos en los que necesitamos más que nunca el apoyo de las administraciones, especialmente de las que tanto apoyan a la tauromaquia como es el caso de la Diputación de Málaga".

Con respecto al pliego, entienden que "fue quizás redactado con un espíritu ambicioso, aunque no se ajuste a la realidad, como lo demuestra las cuentas de resultados tan negativas de todos los empresarios que han trabajado en este proyecto en la última década". "Por desgracia, en los momentos actuales, con la pandemia que sufrimos y con la recesión económica que se vislumbra, lo hace mucho más inviable" añaden para considerar que "la ejecución del pliego en sus términos actuales afectaría de manera negativa no solo de forma directa al empresariado, sino indirectamente a todo el resto del sector y como reflejo al aficionado".

Sin embargo, en la carta no se especificaba qué puntos del pliego son considerados perjudiciales, sobre todo teniendo en cuenta que no se establecía ninguna contraprestación económica a la Diputación por parte de la adjudicataria. Sí que se exigía la programación de siete corridas de toros, una de rejones y otra novillada, así como 3.000 localidades para repartir entre los pueblos. Además, se reducían las obligaciones con la Escuela Taurina y se establecía una cláusula Covid. Con todo, las asociaciones taurinas y la FTL consideran que "en estos momentos necesitamos pliegos que sean un instrumento de crecimiento de todo el sector, no solo para la propia ciudad de Málaga, sino para toda la provincia, tal es el papel de locomotora que puede ejercer la capital con unos pliegos que se ajustaran a lo que nuestra realidad demanda".

Pese a solicitar la retirada del pliego, desde el equipo de gobierno de la Diputación y más concretamente el Área de Cultura se consideró mantener el concurso hasta su finalización, estando incluso convocada la primera reunión de la mesa de contratación el próximo miércoles 23 de diciembre. Quedaba por conocer si habría algún empresario que se saliera de las pautas marcadas.

Existía la duda de que lo hiciera el empresario Juan Reverte, que habría mostrado su interés en el proyecto y que hace unos días se desmarcaba al presentarse al concurso convocado por el Ayuntamiento de Albacete para la concesión de su plaza. El alcalde de la localidad castellano manchega recibió también el 11 de diciembre una carta 'gemela' a la remitida al presidente de la Diputación malagueña.

Pese a tener avanzada su propuesta para presentar oferta a La Malagueta, como ha podido constatar este medio, finalmente Juan Reverte ha declinado presentar su plica, y ha procedido a la retirada de su oferta por Albacete exponiendo en un comunicado que "dadas todas las circunstancias conocidas, las quejas de todas las asociaciones vinculadas al mundo del toro con relación al pliego de condiciones de la plaza de toros de Albacete en un tiempo de crisis, he tomado la decisión de dejar el camino libre para que el ayuntamiento de Albacete pueda proceder como estime oportuno". Su decisión con respecto al coso del Paseo de Réding puede quedar también justificada al expresar que "mi solidaridad con el sector taurino queda de manifiesto al abandonar el proceso de adjudicación".

Será la Diputación Provincial de Málaga la que tenga que determinar a partir de ahora qué hacer con este respecto: si volver a sacar el pliego en las mismas condiciones, redactar uno nuevo o entender el año 2021 como un año de transición en el que adoptar las medidas que se vayan considerando en función de las condiciones que vaya marcando la pandemia.