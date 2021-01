Corinna Larsen refrenda que Sanz Roldán la amenazó por orden de Juan Carlos I

El primer juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo se ha convertido en un altavoz inmejorable para exponer su línea de defensa, consistente en ser víctima de una persecución por haberse enfrentado al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, "cuando nadie se atrevía a hacerlo". Un protagonismo que quedó eclipsado cuando entró en escena, como testigo, Corinna Larsen, que refrendó al acusado a la hora de asegurar que fue amenazada por el exresponsable del CNI y que este actuaba por orden de quien había sido su amigo, Juan Carlos I.

Así, acusado y la primera testigo, que por videoconferencia desde Londres coincidieron en acusar a Sanz Roldán de todos sus males. Extremos totalmente desmentidos por el propio Sanz Roldán, que como testigo negó incluso conocer a Villarejo y que tuviera relación con el CNI. Por supuesto, negó haber ido a Londres a amenazar a Corinna Larsen o haber mandado "mercenarios" o agentes a sus oficinas de Mónaco para registrarlas o evitar los "paparazzi", según dice Larsen que le dijo el rey emérito.

En ese día y la noche, la fiscalía modificó sus conclusiones para retirar el delito de calumnias y mantener el de denuncia falsa, porque la empresaria le dijo lo que contó en un programa de la televisión: que Sanz Roldán le había amenazado en persona, lo que reduce su petición a un año de cárcel. No obstante, la abogacía del Estado mantuvo los dos delitos, así como otro de injurias al CNI. Entre sus argumentos, figuraba que la advertencia que, según Larsen, se le había hecho de que no podía garantizar su seguridad, si no seguía sus indicaciones, es comprensible.

Villarejo, cuya defensa solicitó su absolución, porque con independencia de si Sanz Roldán amenazó o no a Larsen, él así lo pensaba cuando lo dijo, encuadró su actuación en su amor a la patria. Puso una especial atención a jalonar sus declaraciones con referencias a las operaciones de inteligencia y en la lucha antiterrorista en las que se jactó de participar.

Sin ser del CNI

Con su habitual verborrea, Villarejo quiso mencionar sin que tenga relación alguna con los hechos por los que el fiscal pide para él dos años de cárcel los atentados del 11-M y hasta se permitió dejar caer que el CNI sabía del riesgo de "ciertos imanes" en Cataluña, porque lo había hecho constar en notas "que se han hecho desaparecer". Todo un experto en alimentar teorías conspiranoicas, llegó a decir que una fuente "muy importante" había alertado de un atentado en Barcelona que se descartó por venir de una fuente que ya había trabajado para el CNI y "en realidad era un espía marroquí". Según él, se encuentra en prisión por el Centro Nacional de Inteligencia y, como buen servidor del estado, consciente de lo sensible que era su archivo, quería que ese órgano lo custodiara para evitar filtraciones.

Sanz Roldán fue tajante: "Nunca supe que Villarejo tuviera relación alguna con el CNI y cuando por estos hechos (en referencia a la foto y las amenazas) tuve alguna idea, tomé las medidas oportunas para que no la hubiera". Según sus palabras, nunca había hablado con Villarejo y en el mismo juicio había sido la primera vez que le veía.

El día y la noche, porque según Villarejo él se reunió con Corinna en Londres a petición de Sanz Roldán para tratar de recuperar la documentación comprometida para España que la empresaria conservaba. Según ella, la reunión se produjo después de haber sido amenazada por el propio exdirector del CNI por consejo de su amigo el expresidente de Telefónica Juan Villalonga.

El exdirector del CNI sostuvo que se debía a los 3.000 hombres que trabajan en el CNI, a los que "quería seguir mirando a la cara" cuando se los cruzaba y no podía permitir que Villarejo dijera que había filtrado una fotografía suya en una operación secreta que había puesto en peligro. A Corinna Larsen no la denunció por decir que la había amenazado porque no reside en España.

Villarejo hizo uso de la última palabra. "Ya me lo han quitado todo, llevo cuatro años en prisión. Pero no me van a quitar la convicción de que existe justicia en España y los jueces y fiscales actúan con independencia de las presiones que reciben", concluyó.