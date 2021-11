María Casado lleva poco más de un año embarcada en el proyecto que le propuso Antonio Banderas para su teatro del Soho. En este periodo de tiempo, la colaboración entre el actor malagueño y la periodista catalana ha dado ya sus frutos en forma de producciones audiovisuales, espectáculos musicales e incluso la organización de una gala de los Premios Goya.

Lleva tan sólo poco más de un año en nuestra ciudad y ya recibe una distinción de un medio local como es La Opinión, ¿qué se siente?

Me siento una malagueña más. Estoy feliz y orgullosa de estar aquí. Desde el primer día he notado el cariño y el calor de la gente en esta tierra. Gracias de corazón por el reconocimiento. En plena pandemia me vine aquí a vivir... y aquí pienso quedarme. Todo es posible en Málaga.

¿Qué le ha sorprendido de Málaga en este tiempo que lleva entre nosotros? ¿Se ajusta la ciudad a lo que se había imaginado? ¿Qué destacaría del carácter malagueño?

La ciudad y sus gentes han superado todas mis expectativas. Es una ciudad abierta, familiar, alegre y muy acogedora. Me siento en casa aquí. Y del tiempazo que hace, mejor ni hablamos... ¿Otoño y en pantalón corto? Maravilla... Tengo ganas ya de vivir una Semana Santa y una Feria con vosotros. ¡Guardadme sitio!

Llegó a Málaga a trabajar en el Teatro del Soho con Antonio Banderas y al poco tiempo se declara la pandemia y todo lo que ya conocemos. ¿Cómo se encaja todo esto desde el punto de vista profesional y personal?

Todo ha cambiado para todos en pandemia. Yo poco tenía que pensar. En la vida hay que hacer más y no pensar tanto. La llamada de Antonio cambió mi vida. Y aquí estoy para seguir cumpliendo sueños con la familia del Soho. Ahora solo queda traerme a mi madre a vivir a Málaga. Todo llega.

Se ha hecho público que vuelve a TVE para hacer un programa de entrevistas producida por Soho TV. ¿Nos puede adelantar cómo será el formato?

Se trata de un formato con el ADN Soho. Buscamos la excelencia, la elegancia... siempre con humildad pero con mucha valentía. Queremos recuperar la palabra y los silencios en televisión. Un espacio para la reflexión y la conversación en estado puro cuidando mucho la escenografía, que va a ser muy teatral.

¿Qué proyectos más inmediatos, aparte del musical ‘Company’ y de ese programa de entrevistas, tienen en la productora TST del Soho Televisión?

¿Te parece poco? (risas). Desde el Teatro del Soho hay dos apuestas claras como es ‘Company’ en Málaga, y en Madrid ‘A Chorus Line’... no os las perdáis. Y en la tele, además del proyecto con TVE, seguimos con otros que todavía no puedo desvelarte pero hay sorpresas con acento y sabor malagueño. Aliquindoi.

Defíname en pocas palabras a Antonio Banderas, sin duda alguna el malagueño más universal en la actualidad. Usted lo ha definido como su «ángel de la guarda».

Antonio es inspiración, un soñador, un niño grande... Es mi ángel de la guarda y uno de mis mejores amigos.

¿Les gustaría volver a presentar a Antonio y a usted una ceremonia de los Goya, esta vez sin pandemia? ¿Cómo la plantearía?

Hicimos con gran amor y responsabilidad los Goya de la pandemia, de nuevo en Málaga. La experiencia fue increíble trabajando con la Academia del Cine, pero no habrá segunda parte. Recordaremos siempre esa noche. Fue algo muy especial.

Usted es presidenta de la Academia de las Ciencias y Artes de la Televisión. ¿Cómo calificaría la televisión que se hace en España? ¿Qué le falta y qué le sobra? El modelo ha cambiado radicalmente con la irrupción de las nuevas plataformas...

Ha cambiado la manera de ver la televisión y la forma de verla. La oferta es amplia y debe serlo todavía más.

¿Qué experiencia tiene que sacar el sector audiovisual de todo lo que ha traído la pandemia?

Lo que creo que hemos aprendido en estos tiempos de Covid es que las pantallas unen a las personas. Tenemos una gran responsabilidad con los contenidos que hacemos los que nos dedicamos a esto.

¿Cuándo conoció y cómo definiría el proyecto de Antonio Banderas con el Teatro del Soho?

El Teatro del Soho es el sueño de Antonio. Un sueño que viene de lejos, de su amor por el teatro musical. Estoy orgullosa de poder acompañarle en el camino desde la productora de televisión. Antonio va a llenar Málaga de magia.

¿Ha disfrutado ya de los espetos, de los camperos y de un mitad? ¿Qué le parece cuando pega duro el terral?

A todo sí... aunque soy más de nube. Pero lo que más me fascina del mundo son las biznagas, ¡qué belleza, qué olor a jazmín...!